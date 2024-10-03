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За пять лет число пользователей тартуского велопроката снизилось почти на 30%

Редактор: rus.postimees.ee
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Содержание велопроката обходится городу примерно в миллион евро в год, а выручка составляет в среднем около полумиллиона евро.
Содержание велопроката обходится городу примерно в миллион евро в год, а выручка составляет в среднем около полумиллиона евро. Фото: Margus Ansu

За пять лет существования тартуского велопроката использование городских велосипедов снизилось более чем на четверть. Популярность же электрических самокатов частного предприятия Bolt, напротив, возросла, пишет Rus.ERR.

Этим летом использование велосипедов сократилось на 28% по сравнению с летним периодом 2019 года, когда в Тарту была запущена сеть городского велопроката.

Одна из причин снижения спроса – неоднократное повышение тарифов.

Содержание велопроката обходится городу примерно в миллион евро в год, а выручка составляет в среднем около полумиллиона евро.

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