За пять лет существования тартуского велопроката использование городских велосипедов снизилось более чем на четверть. Популярность же электрических самокатов частного предприятия Bolt, напротив, возросла, пишет Rus.ERR.
За пять лет число пользователей тартуского велопроката снизилось почти на 30%
Этим летом использование велосипедов сократилось на 28% по сравнению с летним периодом 2019 года, когда в Тарту была запущена сеть городского велопроката.
Одна из причин снижения спроса – неоднократное повышение тарифов.
Содержание велопроката обходится городу примерно в миллион евро в год, а выручка составляет в среднем около полумиллиона евро.