ИНТЕРВЬЮ Новый канцлер Минобороны: мы склонны забывать про российский бардак

В первые часы Великой войны Кууск подарил одному из своих украинских друзей бутылку ликера Vana Tallinn по случаю юбилея Эстонской Республики. Друг прислал фотографию, где из той же бутылки был сделан коктейль Молотова (содержимое, конечно же, не пропало даром).