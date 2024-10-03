Каймо Кууск, новый канцлер Министерства обороны, отмечает свой первый месяц пребывания в здании на улице Сакала (где в Таллинне расположено министерство – прим. ред.) Более широкую известность опытный высокопоставленный чиновник Департамента внешней разведки приобрел, будучи послом в Киеве.
Для подписчиков
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Новый канцлер Минобороны: мы склонны забывать про российский бардак
Перевод: Александр Шкут
В первые часы Великой войны Кууск подарил одному из своих украинских друзей бутылку ликера Vana Tallinn по случаю юбилея Эстонской Республики. Друг прислал фотографию, где из той же бутылки был сделан коктейль Молотова (содержимое, конечно же, не пропало даром).