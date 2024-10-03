Как прогнозирует менеджер энергетического портфеля компании Alexela Калви Ныу, биржевые цены на электроэнергию, которые остаются высокими на протяжение двух дней кряду, должны снизиться в пятницу, пишет Rus.ERR.
«В Финляндии уже несколько недель не работают две АЭС. Одна - по плану, другая - незапланированно. Кроме того, были ограничены мощности одного кабеля между Финляндией и Швецией», - пояснил Ныу.
«Ситуация такова, что цены на электроэнергию в Финляндии и Эстонии очень зависят от ветра», - сказал Ныу и добавил, что в пятницу, когда ветровые условия улучшатся, цены должны значительно снизиться.