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Эксперт назвал главные причины резкого подорожания электроэнергии (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Электричество. Фото носит иллюстративный характер.
Электричество. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Tairo Lutter

Как прогнозирует менеджер энергетического портфеля компании Alexela Калви Ныу, биржевые цены на электроэнергию, которые остаются высокими на протяжение двух дней кряду, должны снизиться в пятницу, пишет Rus.ERR.

«В Финляндии уже несколько недель не работают две АЭС. Одна - по плану, другая - незапланированно. Кроме того, были ограничены мощности одного кабеля между Финляндией и Швецией», - пояснил Ныу.

«Ситуация такова, что цены на электроэнергию в Финляндии и Эстонии очень зависят от ветра», - сказал Ныу и добавил, что в пятницу, когда ветровые условия улучшатся, цены должны значительно снизиться.

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