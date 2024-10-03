Бывшие игроки мадридского «Реала» подозреваются в изготовлении и распространении детского порно

История началась летом прошлого года. 20-21-летние футболисты отдыхали на Канарских островах, когда познакомились с 16- и 18-летними девушками. Футболисты устраивали с ними оргии, а позже в группах WhatsApp появились видео и фотоматериалы.

Игроки знали, что одна из девушек несовершеннолетняя. Обе согласились на половой акт, но не на съемку. El Confidencial опубликовала часть переписки, которую вели футболисты.

«Если назову ее возраст, ты офигеешь», - один из примеров.

«Ей не было даже 17. Какого черта!» - второе сообщение.

Нашлись также и другие поводы для «гордости».

«Я никогда не пользуюсь резинкой», - сообщил один из футболистов.

Игроки, задержанные в ходе расследования, могут быть наказаны тюремным заключением сроком до пяти лет. Ни один из подозреваемых больше не играет в «Реале».