В ближайшие недели налоговики нагрянут с проверками на строительные площадки

К работе на стройплощадках допускаются только надлежащим образом зарегестрированные люди, о которых у генерального подрядчика и государства имеется четкое представление и которые получают справедливую заработную плату.

С 1 октября 2023 года все строительные работы продолжительностью более 30 рабочих дней и с одновременным участием не менее 20 человек должны быть зарегистрированы в новой информационной системе для всех подрядных цепочек, работ и рабочих площадок. Это обязательство также распространяется на случаи, когда общий объем работ на строительной площадке или работ превышает 500 человеко-дней.

«Использование неофициальной рабочей силы и уклонение от уплаты налогов часто являются проблемой для тех, кто находится ниже по цепочке занятости. Генподрядчик может и не быть непосредственно причастен к таким нарушениям, но, тем не менее, он знает, что правила нарушаются. Теперь создана система, которая поможет законопослушным компаниям контролировать соблюдение трудовых требований во всей цепочке поставок», - пояснил Сийм Тамм из отдела развития MTA.

Чтобы избежать проблем, Налогово-таможенный департамент Эстонии создал инфосистему о трудовой цепочке и стаже работы (HTSIS). В этой системе электронных услуг главный подрядчик должен зарегистрировать объект строительства и ввести своих субподрядчиков. В свою очередь, каждая строительная компания регистрирует в системе своих субподрядчиков на конкретном строительном объекте. Помимо прочего, каждая компания должна указать, сколько рабочих она допустит на стройплощадку.

По словам главый отдела подоходного налога МТА, ведомство также осуществляет надзор за строительными компаниями. «В ближайшие недели вы сможете чаще увидеть нас на строительных площадках по всей Эстонии. Цель такого более тщательного контроля - убедиться, что все компании выполняют свои обязательства и своевременно подают правильные данные. С предприятиями, не выполняющими свои обязательства, мы будем разбираться напрямую. Мы будем посещать строительные объекты на месте, чтобы убедиться, что электронная система регистрации используется правильно везде, где она обязательна», - сказал Мадис Лаас.