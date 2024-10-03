Половина израильских баскетболистов не вернулась после матча в Тель-Авив

Согласно официальному заявлению клуба, обратно не вылетели Стефанос Дедас и шесть игроков-легионеров: Брайан Ангола, Маркус Фостер, Иш Уэйнрайт, Бруно Кабокло, Бен Бентил и Джонатан Мотли. Они будут базироваться в Софии до следующей недели. В полном составе команда вновь соберется в Белграде, где в третьем туре Евросерии встретится со стамбульским «Бешикташем».

В данном случае речь идет о мере предосторожности: во вторник Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Два легионера «Хапоэля», американцы Патрик Беверли и Джо Рэгланд, все же решили вернуться в Тель-Авив.

Уже заранее было известно, что команда не сможет провести матчи Еврокубка дома. По крайней мере поначалу. Именно поэтому они частично перебрались в небольшой городок Самоков недалеко от Софии. Кстати, в этом же самом зале, вмещающем 3000 зрителей, домашние игры проводит соперник «Калева/Крамо» по Кубку Европы ФИБА «Рилски Спорт».

В первом раунде Еврокубка «Хапоэль» на выезде проиграл бадалонскому «Ховентуту» со счетом 75:78. Позже «Хапоэль» обыграл литовских Wolves со счетом 89:84.