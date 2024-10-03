Суд отклонил жалобу об аннулировании разрешения на эксплуатацию крематория на кладбище Лийва

Суд признал, что здание противоречит целевому назначению, предусмотренному детальной планировкой. В то же время в исключительных случаях разрешение на эксплуатацию может быть выдано такому строению, если это не приводит к чрезмерному нарушению прав третьих лиц. Суд проконтролировал, что ответчик отреагировал на каждую претензию жалобщиков, и счел, что существенного воздействия на них в связи с работой крематория оказано не было.

Основные утверждения жалобщиков заключались в том, что выдача разрешения на эксплуатацию крематория противоречит их религиозной принадлежности, а также что от здания исходит неприятный запах. По оценке жалобщиков, в связи с вышеописанным стоимость их недвижимости снижается, а работа крематория наносит вред их психическому здоровью. Суд установил, что город тщательно изучил озвученные претензии и заказал соответствующие экспертные заключения по поводу возможного снижения стоимости недвижимости, эмоционально-психологического воздействия, свободы вероисповедания, а также по поводу неприятного запаха и выбросов загрязняющих веществ.

Суд пришел к выводу, что в ходе судебного разбирательства не было доказано наличие запахов от крематория. Неприятный запах, на который ссылались жалобщики, не совпадал с часами работы крематория. Несмотря на то, что в ходе деятельности предприятия может возникнуть запах, которые не превышают допустимых законом норм, город проверил, что, за исключением отдельных технических сбоев, аналогичных жалоб на другие крематории не поступало.