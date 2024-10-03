Вчера Таллиннский административный суд вынес решение, которым отклонил жалобу на аннулирование разрешения на эксплуатацию крематория на кладбище Лийва, пояснив при этом, что речь идет об исключительном случае.
Суд отклонил жалобу об аннулировании разрешения на эксплуатацию крематория на кладбище Лийва
Суд признал, что здание противоречит целевому назначению, предусмотренному детальной планировкой. В то же время в исключительных случаях разрешение на эксплуатацию может быть выдано такому строению, если это не приводит к чрезмерному нарушению прав третьих лиц. Суд проконтролировал, что ответчик отреагировал на каждую претензию жалобщиков, и счел, что существенного воздействия на них в связи с работой крематория оказано не было.
Основные утверждения жалобщиков заключались в том, что выдача разрешения на эксплуатацию крематория противоречит их религиозной принадлежности, а также что от здания исходит неприятный запах. По оценке жалобщиков, в связи с вышеописанным стоимость их недвижимости снижается, а работа крематория наносит вред их психическому здоровью. Суд установил, что город тщательно изучил озвученные претензии и заказал соответствующие экспертные заключения по поводу возможного снижения стоимости недвижимости, эмоционально-психологического воздействия, свободы вероисповедания, а также по поводу неприятного запаха и выбросов загрязняющих веществ.
Суд пришел к выводу, что в ходе судебного разбирательства не было доказано наличие запахов от крематория. Неприятный запах, на который ссылались жалобщики, не совпадал с часами работы крематория. Несмотря на то, что в ходе деятельности предприятия может возникнуть запах, которые не превышают допустимых законом норм, город проверил, что, за исключением отдельных технических сбоев, аналогичных жалоб на другие крематории не поступало.
Также суд счел, что свобода вероисповедания жалобщиков не распространяется на требование, чтобы в непосредственной близости от их места жительства не возводили зданий, деятельность которых противоречит их религиозным убеждениям.
Суд установил, что строительство крематория не противоречит общей планировке, но в вопросе целевого использования здания есть противоречие с детальной планировкой. В то же время в судебном разбирательстве было сочтено возможным выдавать разрешение на эксплуатацию, если использование здания по назначению является безопасным и не приводит к чрезмерному нарушению прав третьих лиц. В конкретном случае суд счел, что крематорий не оказывает на жалобщиков такого влияния, которое могло бы быть учтено при планировании и строительстве здания.
При этом суд предупредил ответчика, что его действия в процессе выдачи условий проектировки и разрешения на строительство заслуживают порицания. Этот случай является исключительным, где решающим фактором стала тщательность ответчика в процессе рассмотрения вопроса о разрешении на эксплуатацию. В иной ситуации или при ее повторении судебное разбирательство может иметь иной исход.
Суд решил не удовлетворять жалобу. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде в течение 30 дней.