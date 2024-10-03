Минюст против отмены ответственности за использование символов агрессии

Как передала пресс-служба правительства, по мнению Министерства юстиции, основания, выдвигаемые для отмены этой нормы Пенитенциарного кодекса, не являются убедительными. Положение было введено в 2022 году, после начала агрессивной войны России против Украины. В министерстве пояснили, что положение защищает жертв агрессивной войны от унижения и запугивания, а также защищает мир и общественный порядок в целом.

Отмена этого положения, по мнению министерства, приведет к снижению уровня защиты и может создать впечатление, что подобные действия больше не являются предосудительными. Если при применении закона были допущены ошибки, в Эстонии можно оспорить решение в суде и, при необходимости, потребовать возмещения ущерба.

По словам члена Рийгикогу Калле Грюнталя, законопроект мотивирован тем, что полиция, по его мнению, неоднократно злоупотребляла этим разделом при разрешении ряда конкретных конфликтных ситуаций в Эстонии.

Согласно действующему Пенитенциарному кодексу, публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, таким образом, что это поддерживает или оправдывает эти действия, наказывается штрафом в размере до трехсот единиц или тюремным заключением.

То же преступление, совершенное юридическим лицом, наказывается штрафом в размере не более 32 тысяч евро.