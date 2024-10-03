Россия захватила Угледар. Что потеря города значит для Украины?

Угледар как важный элемент оборонительной цепи утратил свое значение.

Что город обречен, стало ясно в середине сентября, когда российские части прорвались почти одновременно с правого фланга, в районе Водяного, и с левого, в районе Пречистовки.

Кольцо вокруг Угледара начало сжиматься, а когда российская артиллерия и дроны взяли под огневой контроль последний путь отхода на север - дорогу на Богоявленку - стала реальной угроза полного окружения украинского гарнизона в Угледаре, а это была как минимум бригада численностью до 2 тыс. солдат.

Военные эксперты и участники боев с украинской стороны считают, что командование ВСУ запоздало с приказом об отходе из города, хотя это мнение может быть субъективным. Судя по сообщениям из зоны боевых действий, последние три-четыре дня украинские части планомерно отступали с южных окраин города к центру, ведя арьергардные бои и удерживая позиции на флангах.

Развязка наступила 1 октября, когда в сети появились кадры с водружением российских знамен на разбитых зданиях сначала на западе, а потом и в центре города. Провоенные российские блогеры торжествовали; но свободное перемещение российских военных говорило о том, что крупных подразделений ВСУ в центре города уже нет - судя по всему, они отошли на север. А значит, нет и окружения.