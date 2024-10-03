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Из-за урезания расходов могут возникнуть очереди к семейным примирителям

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Семья. Иллюстративноное фото.
Семья. Иллюстративноное фото. Фото: razvodoff.ru

План сокращения расходов Департамента социального страхования включает в себя также услугу семейного примирения, что может снизить ее доступность, пишет Rus.err

По словам гендиректора Департамента социального страхования Марет Марипуу, финансирование услуги семейного примирения в следующем году будет сокращено на 200 тысяч евро до 1,1 млн евро, или примерно на 15 процентов.

Эта бесплатная услуга предназначена для родителей, которые планируют разойтись или уже разошлись, и помогает с помощью семейных примирителей достичь внесудебных компромиссов и договоренностей в интересах детей.

Расходы будут сокращены главным образом за счет уменьшения деятельности, направленной на развитие, включая снижение объема курсов обучения для семейных примирителей и отмену одной информационной кампании, однако сокращения также повлияют и на доступность услуги.

«Сейчас у всех, кто хочет обратиться за семейным примирением, есть такая возможность: очередей там нет, но может случиться, что из-за урезания расходов у нас возникнут очереди», - сказала Марипуу.

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