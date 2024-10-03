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Парень пережил неприятный полет в Норвегию. airBaltic отказала в компенсации

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Стойка регистрации airBaltic
Стойка регистрации airBaltic Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Адриан - студент первого курса международного образовательного движения, Колледжей объединенного мира. В середине августа Адриан отправился из Латвии в столицу Норвегии Осло рейсом airBaltic, чтобы затем внутренним рейсом попасть в пункт назначения - Берген, сообщает rus.tvnet.lv  со ссылкой на передачу Bez tabu.

Адриан добрался до Осло без приключений. Следующий рейс в Берген был через час. Однако, получив свой багаж и отправившись регистрировать его на последний перелет, молодой человек обнаружил, что бирка, подтверждающая сдачу багажа в Риге была оторвана.

Адриан поспешил к стойке регистрации рейса. Там его ожидало новое разочарование: регистрация багажа уже завершилась, и на рейс его не пустят.

Пассажир сразу же связался с airBaltic. После примерно получасового разговора сотрудник авиакомпании призвал пассажира купить новый билет, а потом подать жалобу и запрос на компенсацию.

Несмотря на данные обещания, Адриану впоследствии отказали в компенсации средств за новый билет, купленный за сто евро из-за проблем с получением багажа, на рейс, который вылетал через семь часов.

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