Парень пережил неприятный полет в Норвегию. airBaltic отказала в компенсации

Адриан добрался до Осло без приключений. Следующий рейс в Берген был через час. Однако, получив свой багаж и отправившись регистрировать его на последний перелет, молодой человек обнаружил, что бирка, подтверждающая сдачу багажа в Риге была оторвана.

Адриан поспешил к стойке регистрации рейса. Там его ожидало новое разочарование: регистрация багажа уже завершилась, и на рейс его не пустят.

Пассажир сразу же связался с airBaltic. После примерно получасового разговора сотрудник авиакомпании призвал пассажира купить новый билет, а потом подать жалобу и запрос на компенсацию.

Несмотря на данные обещания, Адриану впоследствии отказали в компенсации средств за новый билет, купленный за сто евро из-за проблем с получением багажа, на рейс, который вылетал через семь часов.