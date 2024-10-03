Адриан - студент первого курса международного образовательного движения, Колледжей объединенного мира. В середине августа Адриан отправился из Латвии в столицу Норвегии Осло рейсом airBaltic, чтобы затем внутренним рейсом попасть в пункт назначения - Берген, сообщает rus.tvnet.lv со ссылкой на передачу Bez tabu.
Парень пережил неприятный полет в Норвегию. airBaltic отказала в компенсации
Адриан добрался до Осло без приключений. Следующий рейс в Берген был через час. Однако, получив свой багаж и отправившись регистрировать его на последний перелет, молодой человек обнаружил, что бирка, подтверждающая сдачу багажа в Риге была оторвана.
Адриан поспешил к стойке регистрации рейса. Там его ожидало новое разочарование: регистрация багажа уже завершилась, и на рейс его не пустят.
Пассажир сразу же связался с airBaltic. После примерно получасового разговора сотрудник авиакомпании призвал пассажира купить новый билет, а потом подать жалобу и запрос на компенсацию.
Несмотря на данные обещания, Адриану впоследствии отказали в компенсации средств за новый билет, купленный за сто евро из-за проблем с получением багажа, на рейс, который вылетал через семь часов.