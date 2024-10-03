POSTIMEES В УКРАИНЕ История о том, как проживший двадцать лет в Испании эстонец отправился воевать в Украину

Самый возрастной эстонский боец в Украине рассказывает о солдатской удаче и важных уроках
Среди эстонских бойцов, сражающихся в Украине, Мартин - одна из самых своеобразных фигур. Он самый возрастной эстонский солдат там, из тех, что известны Postimees; ему 55 лет. Бывший миротворец, наверное, если сравнивать с другими эстонцами, приехал на войну в Украине с самого большого расстояния, ведь до войны он уже 20 лет жил в Испании.
Перевод: Павел Соболев
Без солдатской удачи на войне не обойтись. Мартин знает, что такое солдатская удача. В начале лета он сильно пострадал, у него была сломана тазобедренная кость, он чуть не оглох, но, по крайней мере, выжил. По сути, чудом (Мартин - позывной эстонца в украинской армии, но Postimees знает его полное имя.)
Урок Мартина №1. На войне в Украине смерть подстерегает повсюду в зоне боевых действий, но многие люди получают ранения или умирают не по своей оплошности, и не всех убивают или ранят в бою. «Иногда десять секунд невнимательности стирают все, что вы сделали правильно за предыдущие 24 часа, - говорит Мартин. - Никогда нельзя расслабляться, находясь рядом с линией фронта».
16 июня Мартин, хорошо владеющий испанским языком, помог одному из украинских командиров Иностранного легиона (все командиры легиона - украинские офицеры) в общении с колумбийским добровольческим отрядом. Они находились в эпицентре боев, или на линии фронта, в большом лесном массиве на границе Донецкой и Луганской областей, за который уже два года идут бои.
Все опасные участки были пройдены. Последняя позиция в маршруте была достигнута. Между собой солдаты называли ее «лагерем», потому что обычно там было самое мирное место. Но не следует неправильно понимать, что там был курорт: окопы россиян находились менее чем в 50 метрах. Просто там почему-то летало меньше дронов, чем над другими позициями.
В тот день там тоже было спокойно. Обманчиво спокойно.
«Я зашел под навес, который был задуман как своего рода продолжение блиндажа, повесил оружие на стену, - рассказал Мартин. - На какое-то время я вышел из-под него, чтобы и другие тоже могли оставить там свое оружие. И почти сразу подоспела мина».
«Моя версия такова, что я, вероятно, получил миной в бедро. К счастью, мина попала только в меня и взорвалась в нескольких метрах».
Грузинский солдат, стоявший по одну сторону от Мартина, погиб сразу, чех, стоявший по другую сторону, получил ряд осколочных ранений. Мартина тоже ударило, но сознания он не потерял, к счастью. Каким-то образом он заполз обратно под навес. Он ощупал себя руками. Крови нигде не было, но бок сильно болел.
Затем он заметил, что от бутылки с водой остались ошметки, а на поясе был большой след ожога.
«Моя версия такова, что я, вероятно, получил миной в бедро. К счастью, мина попала только в меня и взорвалась в нескольких метрах», - рассказал Мартин. Грузин и чех приняли все осколки мины на себя, и, вероятно, спасли Мартину жизнь.
В результате попадания мину у Мартина была сломана тазобедренная кость, которая теперь зафиксирована шурупами и титановыми пластинами. От барабанных перепонок обоих ушей после прогремевшего так близко взрыва остались лишь полосочки.
Призыв помочь эстонским солдатам в Украине
Эстонец с позывным Мартин - один из примерно десяти эстонских солдат-добровольцев, воюющих в Украине. Большую часть техники и дронов эстонским солдатам по-прежнему приходится покупать самим.
Если вы хотите поддержать эстонских солдат, борющихся за свободу Украины, вы можете сделать это через некммерческую организацию Rahu Nimel, которая была создана для обеспечения специальной экипировкой эстонских солдат, сражающихся в Украине. Организацией руководит эстонец, воюющий в Украине.
Счет Rahu Nimel в Swedbank - EE862200221080102655, в пояснении следует написать «Martin ja teised Eesti poisid». За деятельностью НКО Rahu Nimel можно следить на ее странице в Facebook.
Вам придется говорить очень громко, если вы хотите побеседовать с Мартином. Звон в ушах у него постоянно, даже во время сна. Особенно плохо бывает при пробуждении утром. «Иногда это сразу отнимает желание жить», - сказал Мартин.
Это уже второй случай, когда Мартин лечит свои раны. Первый был во время штурма села Клещеевка под Бахмутом в Донецкой области в ходе украинского контрнаступления около года назад. Мартин успел четыре раза поучаствовать в атаке в качестве пехотинца, пока не был ранен. Тоже из миномета. Осколок попал в левое предплечье. Повезло.
В момент ранения он находился в блиндаже в окопе. На самом деле блиндажом это было только по названию: «Наши блиндажи часто представляли собой просто ямы с ветками и пленкой сверху».
Враг просто не дал ничего построить должным образом. Как только украинцы начали двигаться, российские подразделения тут же обрушили на них дроны-камикадзе и мины. К счастью, большая часть минометного огня была очень неточной, но Мартин все же пострадал.
Бои под Клещеевкой были жестокими, особенно когда приходилось переходить в наступление. Мартину на самом деле не хотелось об этом говорить. Он только сказал: «Там были такие ямы от попаданий, что если в осенней грязи в них провалишься, то придется долго вылезать».
Урок Мартина номер 2. Основываясь на своем более чем годовом опыте участия в войне (и в пожилом возрасте!), он дает главную рекомендацию Силам обороны Эстонии, которая заключается в том, что базовая подготовка солдат очень и очень важна.
Его первым подразделением стал батальон одной из бригад территориальной обороны (дружина Кайтселийта в нашем понимании). «Я могу честно сказать, что их подготовка была очень плохой, - вспоминает эстонец. - Проблема была не в том, чему их учили, а в том, как учили. Методика была плохой».
К счастью, в конце 1990-х Мартин прослужил четыре года в Силах обороны Эстонии. Он все еще помнил основы. Он также служил в эстонском миротворческом подразделении, что в то время было единственным способом попасть в иностранную миссию в Силах обороны Эстонии. Ушел он из Сил обороны сержантом.
Спустя 24 года он снова пошел в армию, чтобы помогать украинцам.
«Мы часто думаем, что боевой дух и храбрость компенсируют все. На самом деле это ерунда».
Урок Мартина №3, а также еще одна рекомендация для Сил обороны Эстонии. Физическая подготовка солдат очень важна. Мотивация тоже важна, но при хорошей форме эта комбинация дает еще больше убийственной мощи.
«Очень много знать не нужно, но нужно очень хорошо знать все базовые вещи: базовые движения, базовые реакции», - сказал Мартин, который сам видел подготовку местных подразделений, когда присоединился к украинской армии в сентябре 2023 года.
«Мы часто думаем, что боевой дух и храбрость все компенсируют. На самом деле это ерунда, - сказал Мартин. - Если ты не можешь вытащить своего раненого однополчанина из-под огня, то у нас сразу две проблемы: ты и твой однополчанин.
В Украине я встречал солдат из Эстонии, приехавших из Финляндии, Швеции, но Мартин превосходит всех: он приехал помогать украинцам с другого конца Европы, из Испании.
Он прожил в Испании более 20 лет. Начал строить песчаные скульптуры на песчаных пляжах. Отдыхающие восхищались статуями и любезно давали деньги. Можно было жить вполне хорошо. Теперь уже, правда, это было бы невозможно, думает Мартин: у всех есть банковские карты, поэтому художнику уже нечего дать.
Он хотел помочь Украине в самом начале российского вторжения. Но тогда в Иностранный легион не принимали мужчин старше 50 лет и без боевого опыта. Позже возрастной ценз был повышен и боевой опыт уже не учитывался - нужны были просто мужчины. Тогда Мартин уже подошел.
В Украине были проблемы с солдатами Иностранного легиона. У Мартина же остались только хорошие впечатления от легиона. «В легионе есть настоящие легенды и профессионалы, которые могли бы зарабатывать много денег, но они все еще здесь и занимают позиции. Это редкие люди», - сказал он.
Он также похвалил колумбийцев, для которых ему все время приходится выступать переводчиком. В Украине редко можно услышать хорошее о колумбийцах. Но Мартин их защищает. «Они очень хорошо ориентируются, - сказал Мартин. - Иногда они выходят на позицию и уже как бы все там знают. Вероятно, они получили этот навык из горной жизни».
Урок Мартина №4. В Украине нужно очень бережно относиться к своим финансам. Даже если вы добровольцем пришли на помощь Украине.
Ни для кого не секрет, что у иностранных солдат постоянно возникают проблемы с получением зарплаты. Заработная плата выплачивается исправно, в оговоренный день. Но очень часто она меньше, чем предполагалось.
Система в украинской армии такова, что солдаты имеют базовую зарплату, которая номинально составляет 20 000 гривен (430 евро) в месяц, но за каждый день, проведенный на передовой, или «на нуле», к ней выплачивается большая премия. Таким способом можно заработать примерно 100 000 гривен (2160 евро) и больше в месяц.
«Для солдат всегда очень неприятно, если они не получают полную сумму. Когда ты «на нуле», ты ведь не хочешь воевать за пол-зарплаты, - сказал Мартин. - Многие люди не получают всех денег, особенно если получают ранения».
Бардак при выплате заработной платы является важной причиной высокой текучести кадров в Иностранном легионе.
«У нас был один парень, который храпел так громко, что даже не было слышно дронов».
За этим денежным беспорядком также стоит коррупция, не так ли? Украинская армия - настолько крупная организация, что у коррумпированных людей есть хорошие возможности обставлять свои делишки. Мартин заявил: среди «наших» тоже есть плохие люди. Он видел этого в достатке.
Оставляя в стороне коррупцию, Мартин отметил, что изменения в украинской армии во многом зависят от конкретного подразделения и его командиров. Есть подразделения, где все развивается, и есть подразделения, где развития вообще нет. Это так просто.
«На мой взгляд, самое главное - необходимо повысить уровень офицеров. Тогда многое изменится», - убежден Мартин.
Урок Мартина №5 - когда месяцами находишься на поле боя, надо быть готовым ко всякого рода неудобствам. Даже самым невероятным. «У нас был один парень, который храпел так громко, что мы даже не слышали дронов».
Сон очень важен на войне. На фронте необходимо использовать все возможности для него. Хотя вам также должно сопутствовать во время сна везение. Однажды российская ракета С-300 попала в здание, где Мартин жил со своими сослуживцами. Внутри здание было полностью разрушено, но никто из мужчин даже не пострадал!
Мартин точно не собирается возвращаться домой из Украины в ближайшее время. После госпиталя он возвратится на фронт в составе Иностранного легиона.
«Я хочу помочь украинцам. Я не могу сделать ничего умнее со своей жизнью», - сказал Мартин. Воюя на Украине, он, по крайней мере, видит смысл в своей жизни.