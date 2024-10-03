POSTIMEES В УКРАИНЕ История о том, как проживший двадцать лет в Испании эстонец отправился воевать в Украину

Призыв помочь эстонским солдатам в Украине

Эстонец с позывным Мартин - один из примерно десяти эстонских солдат-добровольцев, воюющих в Украине. Большую часть техники и дронов эстонским солдатам по-прежнему приходится покупать самим.

Если вы хотите поддержать эстонских солдат, борющихся за свободу Украины, вы можете сделать это через некммерческую организацию Rahu Nimel, которая была создана для обеспечения специальной экипировкой эстонских солдат, сражающихся в Украине. Организацией руководит эстонец, воюющий в Украине.

Счет Rahu Nimel в Swedbank - EE862200221080102655, в пояснении следует написать «Martin ja teised Eesti poisid». За деятельностью НКО Rahu Nimel можно следить на ее странице в Facebook.