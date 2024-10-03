«Эстонская полиция вас не оставит»: таллиннец застрял в Кыргызстане без документов и работал за еду

Юрий рассказал Postimees, что все эти годы он просто существовал, а не жил. В этом году он предпринял решительный шаг, чтобы наконец получить документы, которые позволят ему начать нормальную жизнь. Через омбудсмена Кыргызстана Гичко связался с посольством Эстонии в Казахстане, и Департамент полиции и погранохраны Эстонии начал процесс установления личности обратившегося и выдачи ему свидетельства о рождении.