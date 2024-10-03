Когда в марте 1992 года Юрий Гичко отправился в Москву, чтобы помочь знакомому военному с переездом, он и представить не мог, что, возможно, видит свою родину в последний раз и на ближайшие 30 лет окажется в ловушке в Центральной Азии, в Кыргызстане, без документов, вынужденный работать за еду, чтобы выжить.
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«Эстонская полиция вас не оставит»: таллиннец застрял в Кыргызстане без документов и работал за еду
Перевод: Ева Ойжинская
Юрий рассказал Postimees, что все эти годы он просто существовал, а не жил. В этом году он предпринял решительный шаг, чтобы наконец получить документы, которые позволят ему начать нормальную жизнь. Через омбудсмена Кыргызстана Гичко связался с посольством Эстонии в Казахстане, и Департамент полиции и погранохраны Эстонии начал процесс установления личности обратившегося и выдачи ему свидетельства о рождении.