Вырклаэв выступает за сокращение продолжительности отпуска чиновников, Лиги – против

В то время, когда начались переговоры, в кресле министра финансов был еще Март Вырклаэв. Как и Торгово-промышленная палата, он считает такое изменение оправданным, так как это позволило бы государству неплохо сэкономить.

«Предварительные подсчеты показывают, что экономия составит как минимум 50 миллионов евро», - сказал Вырклаэв, однако нынешнему министру финансов Юргену Лиги эта идея не нравится.

«Действующий закон предусматривает для чиновников 35-дневный отпуск, и изменение закона породило бы целый ряд правовых проблем и вопросов о справедливости или несправедливости, - заявил Лиги, который считает, что есть и другие возможности повысить эффективность госаппарата, в частности, теперь можно замораживать фонды зарплаты.