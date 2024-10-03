В Таллиннском Доме учителя стартовала программа адаптации для начинающих учителей

«В этом году в наших детских садах и школах больше новых учителей, чем когда-либо прежде. Это частично связано с переходом на обучение на эстонском языке, однако, к сожалению, текучесть кадров в образовании остается высокой. Наша главная задача - поддержать начинающих педагогов и помочь учителям получить необходимую квалификацию. Чтобы повысить престиж профессии и обеспечить устойчивый кадровый рост, мы предлагаем им всестороннюю поддержку в профессиональном развитии», - отметил вице-мэр Алексей Яшин.

«Для начинающих учителей очень важно с самого начала чувствовать поддержку не только внутри учебного заведения, но и за его пределами. Мы хотим создать условия, при которых они смогут в течение всего года учиться вместе, поддерживать друг друга, что поможет им развить необходимые навыки и избежать выгорания. Программа Дома учителя предлагает именно эти возможности, способствуя тому, чтобы на новом месте педагоги чувствовали стабильность и уверенность», - добавил руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду.

Программа адаптации начинающих учителей рассчитана как на тех, кто имеет квалификацию, но находится в начале педагогического пути, так и на тех, кто начинает работать в детских садах и школах, пока не имея соответствующей квалификации. Она длится весь учебный год и направлена на помощь в профессиональной адаптации и поддержание мотивации работников системы образования.

В пилотной группе программы 2023/2024 учебного года участвовали 17 новых педагогов, из которых 13 успешно завершили обучение. В этом году в программе примут участие 20 воспитателей и 20 учителей.

Программа включает знакомство с системой образования Таллинна и особенностями работы учителя. Она помогает педагогам развивать профессиональные навыки, получать удовольствие от своей работы, что создает условия для успешного продолжения карьеры. Основой является модель компетенций учителя и профессиональные стандарты. Программа включает очные и онлайн-занятия, наставничество, супервизию и самостоятельные задания, которые помогают сочетать теорию с практикой и налаживать связи с коллегами.