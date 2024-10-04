Важно, что тот, кто будет там действовать, будет платить налоги на ресурсы. Плюс, согласно готовящимся изменениям в Закон о недрах, большая часть поступлений налогов с такой деятельности будет направляться в бюджеты местных самоуправлений. Так это поддержит местную экономику. И не только экономику.

Тыну Томберг. Фргамент передачи. Фото: Тайро Луттер

- Вы только что сказали, что объем месторождений в Тоолсе известен уже почти как полвека. Таким образом, самый главный ответ, который должны дать нынешние исследования, он касается не количества, а качества залежей? Чем отличаются друг от друга те фосфоритные породы, которые добывать нерентабельно, и те, которые могут как раз обогатить государство?

- Фосфорит связан с останками древних моллюсков. Чем больше в породе содержание этих ракушек или фрагментов этих ракушек, тем выше содержание в ней фосфора. Если же говорить об исследованиях в карьере Ару-Лыуна - то да, главное, определить качество, в том смысле, что нужно понять, как можно будет обогащать и как можно будет добывать этот фосфорит. Эти технологии надо будет еще выработать.

Также нужно в ходе исследования этого месторождения будет понять, как добыча, если она начнется, будет влиять на окружающую среду. Именно по этой причине сейчас и бурятся скважины большого диаметра.