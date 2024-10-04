Студия Postimees: сделает ли Эстонию богатой добыча фосфоритов, возможна ли она без причинения ущерба природе?

- Цель начинающихся исследований в карьере Ару-Лыуна - оценить целесообразность добычи. Если такие работы начинаются, значит, уже есть подкрепленные научными данными ожидания, что результат будет положительным. И все-таки, самый главный ответ, который должны дать исследования, он касается количества или качества залежей? Чем отличаются друг от друга те фосфоритные породы, которые добывать нерентабельно, и те, которые могут как раз обогатить государство?

- В 1987 году в Эстонии начались события, которые принято называть фосфоритной войной, по сути, Эстония сумела защититься от планов советского правительства начать в Эстонии враждебную к природе деятельность, главные доходы от которой шли бы отнюдь не эстонскому народу, поэтому тема фосфоритов в Эстонии, наверное, навсегда обречена быть политизированной. Тем не менее, может ли свободная Эстония добывать сейчас себе во благо фосфориты так, чтобы не страдали эстонские водоемы и эстонский воздух? Есть ли современные технологии, которые позволяют минимизировать экологические риски?

- Часто говорится, что сырьевая экономика - это плохая экономика. Если в Эстонии начнут добывать фосфориты, что мы будем экспортировать, сырье или продукцию? Большинству людей известно, что фосфориты используются для производства удобрений. Что еще можно из них «делать»? Производители лимонадов и косметики, чистящих средств и батареек тоже имеют свои виды на фосфорную кислоту? И как может сказаться на эстонской экономике добыча фосфоритов с точки зрения создания рабочих мест? Требует ли функционирование и развитие этой отрасли привлечения очень обширного трудового персонала?

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