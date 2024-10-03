Премьер-министр Кристен Михал начинает поездки по уездам

Это первый визит премьер-министра по уездам. Поездка премьер-министра в Тарту подчеркивает приверженность правительства поддержке научно-технического развития и укреплению сотрудничества с местными компаниями для содействия инновациям и экономическому росту.

День главы правительства начнется участием в круглом столе с представителями города. Затем премьер-министр посетит тартускую среднюю школу Яана Поска, расположенную на Рижском холме, где прочтет лекцию абитуриентам и ответит на их вопросы. Премьер-министр расскажет и о том, что вело его по жизни и как сделать успешный выбор карьеры.

Во второй половине дня Михал посетит стартап в области глубоких технологий GScan OÜ, который разрабатывает сканеры, работающие на мюонной томографии, то есть естественном излучении. Технология может применяться в сфере безопасности и таможни, где помогает безопасно обнаруживать запрещенные веществ, а следующим практическим применением станет оценка необходимости реконструкции объектов инфраструктуры - таких, как мосты.

Затем премьер-министр посетит одно из самых наукоемких предприятий Эстонии Icosagen Cell Factory OÜ, которое предоставляет услуги другим фармацевтическим и биотехнологическим компаниям и проводит собственные исследования и разработки, наиболее заметным из которых является разработка лекарств от рака. В прошлом году Icosagen был удостоена звания лучшего эстонского предприятия как новатора года.

Цель визитов в уезды - получить лучшее представление о развитии региона, последних событиях и проблемах жителей, предпринимателей и самоуправлений.