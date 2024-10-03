РАЙНЕР САКС Под воздействием войны в Украине Россия пошла на первую принципиальную уступку

Перевод: Павел Соболев

Представитель Госдепартамента США сообщил, что правительственные чиновники рассмотрели так называемый план победы, представленный Украиной, и пришли к выводу, что он содержит ряд позитивных шагов, которые необходимо предпринять. Он также заявил, что, помимо США, усилия для успеха этого плана должны приложить еще несколько стран. США теперь, по крайней мере, заявили, что в ситуации, когда у них самих нет лучшего плана, то, что предложила Украина, можно, по крайней мере, воспринимать как основу для дискуссии среди украинских доноров.

Чиновник отказался раскрыть детали плана, который он назвал правильным и хорошим. В контексте освещения в СМИ называть этот план планом победы, вероятно, не получится, но Украине необходимо как-то противодействовать распространенному в западных СМИ нарративу о том, что Украина должна отдать часть своей территории России.

Китай настойчиво пробивается в Арктику

КНР заявила, что ее военные корабли впервые вошли в арктические воды и патрулируют там совместно с кораблями ВМФ России. Россия официально не подтвердила произошедшее. Береговая охрана США подтвердила, что 29 сентября были замечены два военных корабля России и два военных корабля КНР, проходившие через Берингов пролив на севере. Использование арктического водного пути дало бы торговым судам КНР значительное преимущество по времени на пути в Европу.