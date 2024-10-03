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РАЙНЕР САКС Под воздействием войны в Украине Россия пошла на первую принципиальную уступку

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • План победы Украины получил положительный отклик
  • Россия пошла на уступку Китаю в Арктике
  • Активность российской армии на фронтах по-прежнему ниже, чем на прошлой неделе

Китай давно оказывает давление на Россию с целью добиться военно-морского сотрудничества в Арктике, но отказ России до сих пор был весьма принципиальным. Однако Береговая охрана США подтвердила, что 29 сентября были замечены по два российских и китайских военных корабля, проходивших через Берингов пролив на севере. Таким образом, произошла очень принципиальная уступка со стороны России, а это однозначно означает усиление позиции КНР по отношению к России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Представитель Госдепартамента США сообщил, что правительственные чиновники рассмотрели так называемый план победы, представленный Украиной, и пришли к выводу, что он содержит ряд позитивных шагов, которые необходимо предпринять. Он также заявил, что, помимо США, усилия для успеха этого плана должны приложить еще несколько стран. США теперь, по крайней мере, заявили, что в ситуации, когда у них самих нет лучшего плана, то, что предложила Украина, можно, по крайней мере, воспринимать как основу для дискуссии среди украинских доноров.

Чиновник отказался раскрыть детали плана, который он назвал правильным и хорошим. В контексте освещения в СМИ называть этот план планом победы, вероятно, не получится, но Украине необходимо как-то противодействовать распространенному в западных СМИ нарративу о том, что Украина должна отдать часть своей территории России.

Китай настойчиво пробивается в Арктику

КНР заявила, что ее военные корабли впервые вошли в арктические воды и патрулируют там совместно с кораблями ВМФ России. Россия официально не подтвердила произошедшее. Береговая охрана США подтвердила, что 29 сентября были замечены два военных корабля России и два военных корабля КНР, проходившие через Берингов пролив на севере. Использование арктического водного пути дало бы торговым судам КНР значительное преимущество по времени на пути в Европу.

Россия до сих пор отказывается признать арктический водный путь торговым путем в международных водах. Китай оказывает давление на Россию с целью добиться военно-морского сотрудничества в Арктике, но отказ России до сих пор был весьма принципиальным. Контроль над Арктикой эмоционально очень важен для российского президента, и его амбиции в регионе фантастически высоки. Сейчас произошла весьма принципиальная уступка со стороны России, а это однозначно означает усиление позиции КНР по отношению к России.

Навигационный сезон в Арктике продолжает оставаться очень коротким (около трех месяцев), и даже если климат будет быстро меняться, никто не может предсказать, когда и насколько увеличится этот период навигации. Большой проблемой являются очень малые возможности для спасательных операций и отсутствие материально-технической поддержки на длинном и опасном морском пути. Китайская Народная Республика определенно была бы готова предложить России «помощь» в этом плане.

Можно предположить, что российское руководство не желает как-то оформлять регулярную совместную деятельность военно-морских флотов Китая и России в Арктике. В настоящее время невозможно себе представить, что российские лидеры каким-то образом согласятся на более постоянное присутствие китайских государственных структур в Арктике. Для граждан России это означало бы явную капитуляцию перед КНР.

Пока что реакция России на давление Китая может быть связана только с последствиями войны на Украине. Поэтому будет интересно наблюдать, как в дальнейшем будет развиваться взаимодействие России с Китаем по арктической проблематике.

ВВС России в очередной раз атаковали жилой район Харькова планирующей бомбой. По предварительным данным, пострадали 10 человек. Ночные атаки осуществляют и иранские беспилотники. Также сегодня ночью одной из главных целей стал Киев. ПВО уничтожили все дроны, однако обломки одного дрона нанесли незначительный ущерб жилому дому.

Вчерашняя атака беспилотников достигла портов, расположенных в устье дельты Дуная в Одесской области. Удары в этом направлении идут из Крыма, а это значит, что России удалось восстановить хотя бы часть необходимой инфраструктуры, которая была во многом разрушена украинскими атаками весной.

Положение на поле боя

На фронтах активность российской армии вчера осталась на уровне предыдущего дня, то есть была несколько ниже по сравнению со средним показателем предыдущих недель.

В Курской области имеются сообщения о небольших продвижениях сил обеих сторон на различных участках линии фронта. Никаких существенных изменений они не приносят.

На Харьковщине российская армия не продолжала активного наступления и ограничилась несколькими разведывательными боями. Трудно поверить, что российское командование смирилось с потерей позиций в районе Волчанска, вероятно, оно предпочитает ждать возможностей для новых атак.

Активное наступление продолжается в направлении Купянска и Лимана, хотя его темпы несколько снизились. При этом российские войска бездействовали на Северском направлении. Размещение войск по всему сектору такое же, как и раньше.

В районе Бахмута наступательная активность российской армии низкая и ситуация не изменилась. Активность атак россиян в районе Торецка значительно возросла, но, по крайней мере, поначалу они не принесли успеха.

Наступление на Покровск продолжается, но после больших потерь российская армия вчера ничего не добилась. Активные атаки продолжаются юго-западнее Донецка. Украинские войска полностью покинули Угледар. Других изменений на линии фронта за вчерашний день не произошло.

На Южном фронте и на восточном берегу Днепра российские части бездействовали.

Последствия иранской ракетной атаки

Последствия иранской ракетной атаки в международных СМИ оцениваются совершенно по-разному. В крупных средствах массовой информации оценки, похоже, основаны на политических взглядах, а не на конкретных результатах. Пока неизвестно, нанесли ли иранские ракеты серьезный ущерб каким-либо израильским военным объектам, которые определенно были целью атаки. Неизвестно, сколько ракет было уничтожено ПВО и сколько реально достигло цели. В военном плане результат этой атаки заведомо близок к нулю.

Не исключено, что на качество атаки повлияли и тактические разногласия в иранском руководстве относительно воздействия на Израиль. Иранская атака была значительно усилена постами, распространявшимися в социальных сетях, которые создавали визуальное впечатление мощного «фейерверка».

Израиль не спешил с ответом и использовал возникшее ожидание для совершения атак в Сирии и Ливане. Очень сложно оценить, какую часть своего ракетного потенциала Иран задействовал при проведении этой атаки. Большинство оценок основано на информации, распространяемой иранской пропагандой, а не на разведывательной информации.

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