РАЙНЕР САКС Под воздействием войны в Украине Россия пошла на первую принципиальную уступку

Положение на поле боя
На фронтах активность российской армии вчера осталась на уровне предыдущего дня, то есть была несколько ниже по сравнению со средним показателем предыдущих недель.
В Курской области имеются сообщения о небольших продвижениях сил обеих сторон на различных участках линии фронта. Никаких существенных изменений они не приносят.
На Харьковщине российская армия не продолжала активного наступления и ограничилась несколькими разведывательными боями. Трудно поверить, что российское командование смирилось с потерей позиций в районе Волчанска, вероятно, оно предпочитает ждать возможностей для новых атак.
Активное наступление продолжается в направлении Купянска и Лимана, хотя его темпы несколько снизились. При этом российские войска бездействовали на Северском направлении. Размещение войск по всему сектору такое же, как и раньше.
В районе Бахмута наступательная активность российской армии низкая и ситуация не изменилась. Активность атак россиян в районе Торецка значительно возросла, но, по крайней мере, поначалу они не принесли успеха.
Наступление на Покровск продолжается, но после больших потерь российская армия вчера ничего не добилась. Активные атаки продолжаются юго-западнее Донецка. Украинские войска полностью покинули Угледар. Других изменений на линии фронта за вчерашний день не произошло.
На Южном фронте и на восточном берегу Днепра российские части бездействовали.
Последствия иранской ракетной атаки
Последствия иранской ракетной атаки в международных СМИ оцениваются совершенно по-разному. В крупных средствах массовой информации оценки, похоже, основаны на политических взглядах, а не на конкретных результатах. Пока неизвестно, нанесли ли иранские ракеты серьезный ущерб каким-либо израильским военным объектам, которые определенно были целью атаки. Неизвестно, сколько ракет было уничтожено ПВО и сколько реально достигло цели. В военном плане результат этой атаки заведомо близок к нулю.
Не исключено, что на качество атаки повлияли и тактические разногласия в иранском руководстве относительно воздействия на Израиль. Иранская атака была значительно усилена постами, распространявшимися в социальных сетях, которые создавали визуальное впечатление мощного «фейерверка».
Израиль не спешил с ответом и использовал возникшее ожидание для совершения атак в Сирии и Ливане. Очень сложно оценить, какую часть своего ракетного потенциала Иран задействовал при проведении этой атаки. Большинство оценок основано на информации, распространяемой иранской пропагандой, а не на разведывательной информации.