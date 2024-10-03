«За последние годы ситуация улучшилась»: PPA и Департамент транспорта провели проверку автобусов

Перевод: Валерия Ермакова

«В целом ситуация оценивается как хорошая, нарушения были обнаружены только в трех случаях: на двух водительских картах отсутствовали необходимые данные, одно транспортное средство не имело названия или торгового знака перевозчика на правой стороне, и два водителя не владели эстонским языком», - отметил руководитель отдела надзора за перевозками Департамента транспорта Карл Тийтсон.

«Полиция с радостью отмечает, что за последние годы ситуация улучшилась. Если десять лет назад большинство проверенных автобусов находились в плохом техническом состоянии и больше походили на груды металлолома, непригодные для перевозки пассажиров, то сейчас положение кардинально изменилось. Также число серьёзных нарушений, связанных с соблюдением требований по рабочему времени и отдыху водителей, снизилось по сравнению с предыдущими годами. Хочу напомнить, что уставший водитель на дороге представляет такую же опасность, как и водитель в состоянии алкогольного опьянения», - добавила патрульный полицейский отдела дорожного надзора Энели Каубер.

«Во время проверки произошел инцидент, когда водитель автобуса проигнорировал сигнал полицейского о необходимости остановиться, тем самым создав опасную ситуацию для полицейского и других участников дорожного движения. К счастью, все завершилось мирно, и никто не пострадал. Мы поговорили с водителем, и он осознал, что его действия могли привести к серьёзным последствиям», - сообщила Каубер.

«Мы хотим обратить внимание транспортных компаний, водителей общественного транспорта и всех участников дорожного движения на то, что на дороге необходимо учитывать друг друга, а безопасность движения - это наша общая ответственность. Работа сотрудников Департамента транспорта и Департамента полиции и погранохраны не заключается в том, чтобы досаждать водителям или пополнять государственный бюджет. Наша цель - обеспечить безопасность дорожного движения и способствовать тому, чтобы все благополучно добрались домой, а на транспортном рынке царила честная конкуренция», - добавил Тийтсон.

Отдел надзора за перевозками Департамента транспорта ежедневно следит за соблюдением требований к пассажирским перевозкам. Для обеспечения надежности перевозок, честной конкуренции и высокого уровня безопасности общественного транспорта регулярно проводятся совместные рейды с Департаментом полиции и погранохраны, а также другими государственными органами. В портах также продолжат проводить регулярные проверки.