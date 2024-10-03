Фото В России арестован гражданин Эстонии

Куйбышевский районный суд Петербурга 2 октября 2024 года арестовал целую группу лиц, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии российского следствия сотрудники петербургской городской больницы №20 (СПб ГБУЗ «ГБ №20») «вступили в преступный сговор на хищение путем обмана бюджетных денежных средств под предлогом выплаты заработной платы лицам без цели выполнения ими трудовых обязанностей», сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Неустановленные лица внесли недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости и иные документы, обосновывающие начисление заработной платы, которые предоставили в Комитет финансов Петербург. После чего, с 01.01.2021 по 01.06.2024, со счета СПб ГБУЗ «ГБ №20» на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц были перечислены бюджетные денежные средства в сумме не менее 344 000 000 рублей (по нынешнему курсу - 3,28 миллиона евро - прим.ред.), которые они похитили», - сказано в сообщении пресс-службы в Telegram.