Со вчерашнего вечера некоторые жители поселков Рутъя и Карепа наслаждаются светом свечей. Однако это происходит не по их доброй воле, а вследствие отключения электроэнергии, произошедшего из-за неосторожных маневров тракториста.
Из-за неаккуратного тракториста без света остаются 176 домохозяйств
Перевод: Павел Соболев
Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что неисправность устраняется и, по имеющимся данным, подача электроэнергии будет восстановлена в четверг около 15.00. «Вчера вечером около 21.00 трактор снес семь мачтовых линий. Пять в одном месте и две - в другом, - сказала Рейланд. - Электрики работают над устранением неисправности, но поскольку это болотистая местность, доступ к которой затруднен, это займет время».
Согласно карте отключений Elektrilevi, в общей сложности пострадали 176 потребителей.
Кроме того, 228 потребителей остались без электричества в муниципалитетах Винни, Раквере и Вяйке-Маарья, но там были запланированы перерывы в подаче электричества в связи с ремонтными работами.