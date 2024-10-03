Из-за неаккуратного тракториста без света остаются 176 домохозяйств

Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что неисправность устраняется и, по имеющимся данным, подача электроэнергии будет восстановлена ​​в четверг около 15.00. «Вчера вечером около 21.00 трактор снес семь мачтовых линий. Пять в одном месте и две - в другом, - сказала Рейланд. - Электрики работают над устранением неисправности, но поскольку это болотистая местность, доступ к которой затруднен, это займет время».