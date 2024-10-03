Министерство планирует расширить предоставляемые аптеками услуги

Согласно этому плану, аптеки сначала будут предлагать профилактические услуги, такие как раздача скрининговых тестов, консультации по отказу от табакокурения и консультации по вакцинации. Можно также дать фармацевтам право помогать пациентам в рамках электронной консультации оценивать использование лекарств. Обсуждается и вопрос о возможности выписывать лекарства от некоторых хронических заболеваний.

По мнению министра здравоохранения Рийны Сиккут, в ситуации растущей нехватки рабочей силы необходимо сместить рамки ролей и задач нынешних профессий, чтобы обеспечить пациентам помощь, близкую к помощи на дому.

«Фармацевты - это образованные специалисты, они могут давать людям советы по здоровью. И часто именно к фармацевту первому обращаются с проблемами здоровья. Теперь мы могли бы дать фармацевтам право проводить научно обоснованные профилактические мероприятия», - сказала Сиккут.

«На данный момент эстонское правовое пространство рассматривает фармацевта узко - только как производителя, распространителя и сопровождающего консультанта лекарств, - сказала глава Эстонского союза провизоров Ли Роотслане. - Фармацевт имеет широкое медицинское высшее образование, а аптека является самым доступным учреждением здравоохранения. Многие страны мира успешно используют такое сочетание. Фармацевты консультируют, определяют показатели здоровья и предлагают различные услуги, предотвращающие заболевания. Распространение домашних тестов для скрининга рака шейки матки в аптеках можно рассматривать как тестовый проект в Эстонии, который успешно увеличил участие в исследованиях».

Председатель правления Союза аптек Эстонии Кайди Сарв отметила, что оценка назначенных лекарств в аптеке и уделение большего внимания правильному использованию лекарств помогает пациентам быстрее выздоравливать, предотвращает обострение заболевания и осложнения. «В целом мы сможем добиться снижения затрат на лечение и более эффективного здравоохранения», - сказала Сарв.

Расширение услуг аптек требует от провизоров и фармацевтов доступа к медицинской информации пациента и возможности дополнять ее. Внедрение изменений требует развития IT-систем, более четкого согласования ролей разных работников здравоохранения, разработки новых стандартов обслуживания и дальнейшего обучения фармацевтов.

Отклики заинтересованных сторон по этим планам развития ожидают к концу октября.