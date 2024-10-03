Министерство социальных дел направило партнерам на круг согласования намерение предоставить фармацевтам право предоставлять профилактические медицинские услуги, включая вакцинацию.
Министерство планирует расширить предоставляемые аптеками услуги
Согласно этому плану, аптеки сначала будут предлагать профилактические услуги, такие как раздача скрининговых тестов, консультации по отказу от табакокурения и консультации по вакцинации. Можно также дать фармацевтам право помогать пациентам в рамках электронной консультации оценивать использование лекарств. Обсуждается и вопрос о возможности выписывать лекарства от некоторых хронических заболеваний.
По мнению министра здравоохранения Рийны Сиккут, в ситуации растущей нехватки рабочей силы необходимо сместить рамки ролей и задач нынешних профессий, чтобы обеспечить пациентам помощь, близкую к помощи на дому.
«Фармацевты - это образованные специалисты, они могут давать людям советы по здоровью. И часто именно к фармацевту первому обращаются с проблемами здоровья. Теперь мы могли бы дать фармацевтам право проводить научно обоснованные профилактические мероприятия», - сказала Сиккут.
«На данный момент эстонское правовое пространство рассматривает фармацевта узко - только как производителя, распространителя и сопровождающего консультанта лекарств, - сказала глава Эстонского союза провизоров Ли Роотслане. - Фармацевт имеет широкое медицинское высшее образование, а аптека является самым доступным учреждением здравоохранения. Многие страны мира успешно используют такое сочетание. Фармацевты консультируют, определяют показатели здоровья и предлагают различные услуги, предотвращающие заболевания. Распространение домашних тестов для скрининга рака шейки матки в аптеках можно рассматривать как тестовый проект в Эстонии, который успешно увеличил участие в исследованиях».
Председатель правления Союза аптек Эстонии Кайди Сарв отметила, что оценка назначенных лекарств в аптеке и уделение большего внимания правильному использованию лекарств помогает пациентам быстрее выздоравливать, предотвращает обострение заболевания и осложнения. «В целом мы сможем добиться снижения затрат на лечение и более эффективного здравоохранения», - сказала Сарв.
Расширение услуг аптек требует от провизоров и фармацевтов доступа к медицинской информации пациента и возможности дополнять ее. Внедрение изменений требует развития IT-систем, более четкого согласования ролей разных работников здравоохранения, разработки новых стандартов обслуживания и дальнейшего обучения фармацевтов.
Отклики заинтересованных сторон по этим планам развития ожидают к концу октября.