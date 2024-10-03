Дело о попытке отменить результаты выборов: прокурор настаивает на продолжении процесса против Трампа

В 165-страничном ходатайстве Смит настаивает на необходимости продолжения процесса против Трампа и приводит дополнительные доказательства попыток экс-президента отменить итоги выборов, на которых победил Джо Байден.

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена, но вряд ли это произойдет до выборов, которые состоятся 5 ноября.

Процесс должен был начаться в марте, но был отложен в ожидании решения Верховного суда по апелляции адвокатов Трампа, которые утверждали, что он должен быть защищен от уголовного преследования как бывший президент.

Высшая судебная инстанция рассматривала подобный вопрос впервые и в июле постановила, что Трамп обладает частичным иммунитетом от преследования за действия, совершенные во время его пребывания в Белом доме.

Председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что президент пользуется иммунитетом от преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности, но может преследоваться за неофициальные действия.

После этого спецпрокурор Смит изменил текст обвинительного заключения, убрав оттуда некоторые пункты и изменив формулировки в соответствии с решением Верховного суда.

В своем ходатайстве Смит утверждает, что Трамп не должен избежать уголовного преследования, поскольку «его схема носила частный характер».

«Обвиняемый утверждает, что обладает иммунитетом от судебного преследования за свой преступный план по пересмотру итогов президентских выборов 2020 года, поскольку, по его словам, это было связано с официальными действиями. Это не так», - пишет спецпрокурор.