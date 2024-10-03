Центр крови бьет тревогу: запасы крови одной из групп критически малы

По словам руководителя Центра крови Аве Леллеп, в больницах Эстонии в настоящее время находится множество пациентов в тяжелом состоянии, которым необходима помощь доноров с отрицательной группой крови.

«Дорогой житель Эстонии с отрицательной группой крови, если тебе от 18 до 60 лет - для повторных доноров - до 65 лет, пожалуйста, приди и сдай 450 мл своей крови! Это величайшее доброе дело, которое ты можешь сделать для своих близких и общества - подарить жизнь, - сказала Леллеп.

«Особенно ждем людей с группой крови 0 с отрицательным резус-фактором, так как ваша кровь универсальна, что значит, она подходит пациентам с любыми группами крови. Только благодаря вам возможны экстренные переливания крови при травмах с большой потерей крови», - добавила она.

«Приведи с собой друга с отрицательной группой крови, и вместе помогите нуждающимся. Если ты еще не донор, то сейчас лучшее время, чтобы отправиться в ближайший Центр крови и стать частью клуба героев, ведь именно у тебя может быть жизненно важная группа крови», - подчеркнула Леллеп.

Сдать кровь можно в Центре крови на улице Эдала, 2 по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов, и со вторника по четверг с 11 до 19 часов. Донорский центр в Юлемисте принимает доноров по адресу Валукоя, 7 по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 17 часов, и по вторникам и четвергам с 10 до 18 часов. Кроме того, каждый будний день проводятся выездные донорские мероприятия, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте Центра крови.

Приходя на сдачу крови, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность. Более подробная информация и бронирование времени: www.verekeskus.ee.