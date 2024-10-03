Прошутто, вяленый свиной окорок, производится в Италии, где в настоящее время наблюдается вспышка африканской чумы свиней. В связи с этим в скором времени может возникнуть нехватка сырья для производства этого вида ветчины.
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Почему популярная ветчина может скоро исчезнуть с полок магазинов?
Перевод: Валерия Ермакова
На прошлой неделе из-за вспышки африканской чумы свиней на ферме недалеко от Милана были убиты 6200 свиноматок, поросят и откормочных свиней, зараженных болезнью, сообщает New York Post.