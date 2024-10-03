ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС Керсти Кальюлайд сделала крупный шаг на пути к креслу главы ЭОК

Перевод: Павел Соболев

Дебаты в Esimene stuudio были ценными, потому что это был шанс увидеть всех трех кандидатов на пост президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) в один и тот же момент и рядом друг с другом. И отсюда, как раз из этого сравнения, выявились два важных факта, которые играют и говорят в пользу Кальюлайд.

Наиболее распространенное отношение, с которым я столкнулся в отношении выборов главы ЭОК, можно резюмировать следующим образом: я не большой поклонник Кальюлайд, но необходимо сменить руководство ЕОК и дать девушке попробовать, потому что мы до сих пор уже видели действия этих двух мужчин, и хуже не может быть.

Прежде всего, телекартинка в Esimene stuudio показала, что Кальюлайд обладает наибольшей инициативностью и энергией. Похоже, из нее получился бы инициативный президент. Мужчины рядом с ней были очень вялыми. Их энергии почти не было заметно. Сама Кальюлайд также подчеркнула, что президент ЭОК сам должен активно привлекать других и работать, а не ждать предложений и мыслей снизу.