ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС Керсти Кальюлайд сделала крупный шаг на пути к креслу главы ЭОК

Дебаты в Esimene stuudio были ценными, потому что это был шанс увидеть всех трех кандидатов на пост президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) в один и тот же момент и рядом друг с другом. И отсюда, как раз из этого сравнения, выявились два важных факта, которые играют и говорят в пользу Кальюлайд.
Наиболее распространенное отношение, с которым я столкнулся в отношении выборов главы ЭОК, можно резюмировать следующим образом: я не большой поклонник Кальюлайд, но необходимо сменить руководство ЕОК и дать девушке попробовать, потому что мы до сих пор уже видели действия этих двух мужчин, и хуже не может быть.
Прежде всего, телекартинка в Esimene stuudio показала, что Кальюлайд обладает наибольшей инициативностью и энергией. Похоже, из нее получился бы инициативный президент. Мужчины рядом с ней были очень вялыми. Их энергии почти не было заметно. Сама Кальюлайд также подчеркнула, что президент ЭОК сам должен активно привлекать других и работать, а не ждать предложений и мыслей снизу.
Выступление Сыырумаа и Тейгамяги оставило впечатление, что они «не засучили рукава». Кальюлайд, напротив, создавала впечатление, что она с головой кинулась в бой. Да, иногда это может перерасти в чрезмерное рвение, как это было и вчера во время теледебатов. Она имела склонность брать инициативу в свои руки, например, когда ведущий Андрес Кууск пытался ее прервать, Кальюлайд сказала (я хотел бы написать здесь, что она огрызнулась, но это был бы эмоционально заряженный и осуждающий глагол), что она еще не закончила, а во второй части программы она нашла возможность для того, чтобы произнести несколько дополнительных предложений, когда конкуренты уже высказались. Но будем надеяться, что легче укротить чрезмерную пылкость, чем побудить к действию тупого и вялого персонажа.