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ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС Керсти Кальюлайд сделала крупный шаг на пути к креслу главы ЭОК

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Урмас Сыырумаа и Керсти Кальюлайд в Розовом саду Кадриорга в 2021 году.
Урмас Сыырумаа и Керсти Кальюлайд в Розовом саду Кадриорга в 2021 году. Фото: Konstantin Sednev
  • Нынешние ключевые фигуры в ЭОК на теледебатах смотрелись бледно рядом с Керсти Кальюлайд
  • Будущее эстонского спорта зависит от молодежи, Кальюлайд молодежи в целом нравится
  • Кальюлайд показала, что у нее есть воля и энергия, чтобы возглавить и изменить спорт в Эстонии

Есть известная географическая конкуренция: соревнуются земля, горы и равнины. По логике такой конкуренции победителем должен стать самый высокий - Урмас Сыырумаа, а проигравшей - самая маленькая, Керсти Кальюлайд. Между ними следует поставить третьего кандидата, Эриха Тейгамяги. Но вчерашний эфир Esimene studio на телеканале ETV показал, что у Кальюлайд есть не только самые компетентные соратники в команде, но и другие преимущества, пишет старший редактор Postimees Прийт Пуллеритс.

Перевод: Павел Соболев

Дебаты в Esimene stuudio были ценными, потому что это был шанс увидеть всех трех кандидатов на пост президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) в один и тот же момент и рядом друг с другом. И отсюда, как раз из этого сравнения, выявились два важных факта, которые играют и говорят в пользу Кальюлайд.

Наиболее распространенное отношение, с которым я столкнулся в отношении выборов главы ЭОК, можно резюмировать следующим образом: я не большой поклонник Кальюлайд, но необходимо сменить руководство ЕОК и дать девушке попробовать, потому что мы до сих пор уже видели действия этих двух мужчин, и хуже не может быть.

Прежде всего, телекартинка в Esimene stuudio показала, что Кальюлайд обладает наибольшей инициативностью и энергией. Похоже, из нее получился бы инициативный президент. Мужчины рядом с ней были очень вялыми. Их энергии почти не было заметно. Сама Кальюлайд также подчеркнула, что президент ЭОК сам должен активно привлекать других и работать, а не ждать предложений и мыслей снизу.

Выступление Сыырумаа и Тейгамяги оставило впечатление, что они «не засучили рукава». Кальюлайд, напротив, создавала впечатление, что она с головой кинулась в бой. Да, иногда это может перерасти в чрезмерное рвение, как это было и вчера во время теледебатов. Она имела склонность брать инициативу в свои руки, например, когда ведущий Андрес Кууск пытался ее прервать, Кальюлайд сказала (я хотел бы написать здесь, что она огрызнулась, но это был бы эмоционально заряженный и осуждающий глагол), что она еще не закончила, а во второй части программы она нашла возможность для того, чтобы произнести несколько дополнительных предложений, когда конкуренты уже высказались. Но будем надеяться, что легче укротить чрезмерную пылкость, чем побудить к действию тупого и вялого персонажа.

Кроме того, возникла и такая мысль. Будущее эстонского спорта зависит от молодых людей, тех, кто сейчас учится в школе или только что ее закончил. ЭОК должен активно за них бороться. А теперь представьте себе ситуацию, когда вам нужно встретиться и обсудить вопросы с будущими деятелями эстонского спорта.

Кто из трех кандидатов справится с этим лучше всего? Я утверждаю, что Кальюлайд. Почему? Потому что у нее есть на это полномочия, особенно среди молодежи; она ведь еще и предыдущий президент страны, и давайте признаем, что она больше всего нравилась в качестве президента именно молодежи.

Во-вторых, он сама присутствует на спортивных соревнованиях, и не только на трибунах, но и среди «игроков» - будь то на лыжах, коньках или велосипеде. А в-третьих, она просто умеет напрямую общаться с людьми, у нее также есть к этому воля и готовность. Она показала, что, так сказать, «выходит в поле», а не ограничивается поездками на собрания и в аэропорт.

Конечно, Кальюлайд тоже не безупречна. Но кто из нас безупречен? И во вчерашних телевизионных дебатах она продемонстрировала, что у нее есть воля и энергия, чтобы возглавить и изменить спортивную жизнь в Эстонии, а не позволить всему идти так, как раньше.

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