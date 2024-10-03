Россия нанесла по Украине массированный удар дронами

Российские войска в ночь на четверг, 3 октября, запустили по территории Украины 105 беспилотников типа Shahed, заявили в Воздушных силах ВСУ. Как говорится в сообщении, силы ПВО Украины сбили 78 дронов над Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областями. Еще 23 дрона локационно потеряны, один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

В Киеве воздушная тревога продолжалась более пяти с половиной часов, сообщили в городской администрации. На подлете к городу и над ним сбиты около пятнадцати беспилотников. Обломки дронов упали в пяти районах украинской столицы. По данным главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, никто не пострадал, разрушений нет. От падения обломков в трех районах загорелась трава, все пожары были ликвидированы.

В Полтавской области обломки беспилотников повредили несколько строений в Лубенском и Кременчугском районах.

113 беспилотников атаковали регионы России

Российские регионы в ночь на 3 октября атаковали 113 украинских беспилотников, объявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 73 беспилотника над территорией Белгородской области, 25 - над Воронежской областью, 14 - над Курской и один - над Брянской.