Тело Марадоны будет эксгумировано

Марадона, скончавшийся от сердечного приступа в ноябре 2020 года, похоронен на частном кладбище на окраине Буэнос-Айреса, куда, чтобы почтить память легенды футбола, может приехать только его семья. Семья давно хотела перезахоронить Марадону в другом месте, поскольку это обеспечило бы большую безопасность могилы звездного футболиста.