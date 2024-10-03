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Тело Марадоны будет эксгумировано

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Диего Марадона.
Диего Марадона. Фото: Via Www.imago-images.de

Аргентинский суд удовлетворил ходатайство о переносе останков легенды футбола Диего Марадоны с частного кладбища в общественный мавзолей, строящийся в Буэнос-Айресе, сообщает AP.

Марадона, скончавшийся от сердечного приступа в ноябре 2020 года, похоронен на частном кладбище на окраине Буэнос-Айреса, куда, чтобы почтить память легенды футбола, может приехать только его семья. Семья давно хотела перезахоронить Марадону в другом месте, поскольку это обеспечило бы большую безопасность могилы звездного футболиста.

Весной четверо детей Марадоны подали в суд прошение о переносе гроба Марадоны в общественный мавзолей, строящийся в центре Буэнос-Айреса неподалеку от президентского дворца. Это захоронение будет открыто для всех.

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