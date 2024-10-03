При поддержке городской управы десять камер видеонаблюдения в общественном пространстве Вильянди будут заменены на более современные, чтобы полицейский участок мог получать с них изображение более высокого качества. Кроме того, на въездах и выездах из города будут установлены три новые камеры, чтобы полиция могла иметь более полное представление о происходящем в Вильянди.