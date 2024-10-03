С банковского счета жителя Эстонии исчезла тысяча евро

Перевод: Валерия Ермакова

По сообщению полиции, житель Пярнумаа сообщил, что 16 сентября получил электронное письмо, которое выглядело как письмо от банка LHV, с просьбой обновить свои данные.

Пострадавший нажал на ссылку в письме и ввел свои PIN-коды от Mobiil-ID. Позже он обнаружил, что с его банковского счета была совершена транзакция на чужой иностранный банковский счет. Ущерб составил 960 евро.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Ханны Варик, пострадавший ввел PIN-коды 16 сентября в период с 12:50 до 13:50, а деньги были переведены на другой счет в 14:50. Потерпевший обнаружил перевод на чужой счет 23 сентября.

По словам Варик, такие электронные письма сейчас массово рассылаются преступниками, и единственный способ защитить себя от подобных мошенников - быть чрезвычайно внимательным при любых операциях, связанных с банком.

Если телефонные мошенники в основном нацелены на русскоязычное население, то с помощью мошенничества через SMS и электронные письма пытаются обмануть также носителей эстонского языка.

«К сожалению, созданные мошенниками веб-сайты и электронные письма могут внешне напоминать настоящие банки, но при внимательном рассмотрении можно найти признаки мошенничества, - отметила она. - Всегда нужно обращать внимание на детали: с какого адреса было отправлено письмо, на какой сайт ведет ссылка в письме, насколько грамотно написан текст. Если возникает малейшее подозрение, что это мошенничество, необходимо отказаться от ввода PIN-кодов, особенно PIN2».

Варик добавила, что при возникновении сомнений всегда можно зайти на официальный сайт соответствующего банка и позвонить или написать в службу поддержки клиентов, чтобы проверить, соответствует ли информация, указанная в письме, действительности.

Для выяснения обстоятельств было начато уголовное производство в соответствии со статьей Пенитенциарного кодекса, касающейся мошенничества.