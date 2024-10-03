Полиция получила сообщение о жителе Пярну, который, сообщив мошенникам свои PIN-коды от Mobiil-ID, потерял около тысячи евро. Деньги были переведены с его банковского счета в течение часа.
Тысяча евро исчезла с банковского счета жителя Эстонии
Перевод: Валерия Ермакова
По сообщению полиции, житель Пярнумаа сообщил, что 16 сентября получил электронное письмо, которое выглядело как письмо от банка LHV, с просьбой обновить свои данные.
Пострадавший нажал на ссылку в письме и ввел свои PIN-коды от Mobiil-ID. Позже он обнаружил, что с его банковского счета была совершена транзакция на чужой иностранный банковский счет. Ущерб составил 960 евро.
По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Ханны Варик, пострадавший ввел PIN-коды 16 сентября в период с 12:50 до 13:50, а деньги были переведены на другой счет в 14:50. Потерпевший обнаружил перевод на чужой счет 23 сентября.
По словам Варик, такие электронные письма сейчас массово рассылаются преступниками, и единственный способ защитить себя от подобных мошенников - быть чрезвычайно внимательным при любых операциях, связанных с банком.
Если телефонные мошенники в основном нацелены на русскоязычное население, то с помощью мошенничества через SMS и электронные письма пытаются обмануть также носителей эстонского языка.
«К сожалению, созданные мошенниками веб-сайты и электронные письма могут внешне напоминать настоящие банки, но при внимательном рассмотрении можно найти признаки мошенничества, - отметила она. - Всегда нужно обращать внимание на детали: с какого адреса было отправлено письмо, на какой сайт ведет ссылка в письме, насколько грамотно написан текст. Если возникает малейшее подозрение, что это мошенничество, необходимо отказаться от ввода PIN-кодов, особенно PIN2».
Варик добавила, что при возникновении сомнений всегда можно зайти на официальный сайт соответствующего банка и позвонить или написать в службу поддержки клиентов, чтобы проверить, соответствует ли информация, указанная в письме, действительности.
Для выяснения обстоятельств было начато уголовное производство в соответствии со статьей Пенитенциарного кодекса, касающейся мошенничества.