Кадри Ланд, много лет работавшая в руководстве Tallink, стала вице-канцлером по стратегии и инновациям Министерства климата.
Вице-канцлера для Министерства климата нашли в правлении компании Tallink
Перевод: Павел Соболев
Ланд будет управлять опорными сферами министерства и стратегическим планированием.
Имеющая степень магистра физических наук, полученную в Тартуском университете, Ланд работала на руководящих должностях в Tallink Group с 2012 по 2015 год и с 2019 по 2024 год. Последние пять лет она была членом правления Tallink.
Ланд также является главой советов Центра управления гослесами и Nordic Aviation Group, а также членом правления Шведской торговой палаты в Эстонии и Шведско-эстонского фонда сотрудничества.
В ведении вице-канцлера по стратегии и инновациям находятся стратегическое планирование министерства, сбор данных и управление ими, координация инфотехнологических проектов и развития, антикризисное управление и информационная безопасность, бюджетирование и финансовый учет, законодательство и коммуникация, а также организация анализа.
Конкурс на должность вице-канцлера организовал Центр компетенций для руководителей высшего звена Госканцелярии.