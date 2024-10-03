Перевод: Павел Соболев

Ланд будет управлять опорными сферами министерства и стратегическим планированием.

Имеющая степень магистра физических наук, полученную в Тартуском университете, Ланд работала на руководящих должностях в Tallink Group с 2012 по 2015 год и с 2019 по 2024 год. Последние пять лет она была членом правления Tallink.

Ланд также является главой советов Центра управления гослесами и Nordic Aviation Group, а также членом правления Шведской торговой палаты в Эстонии и Шведско-эстонского фонда сотрудничества.

В ведении вице-канцлера по стратегии и инновациям находятся стратегическое планирование министерства, сбор данных и управление ими, координация инфотехнологических проектов и развития, антикризисное управление и информационная безопасность, бюджетирование и финансовый учет, законодательство и коммуникация, а также организация анализа.

Конкурс на должность вице-канцлера организовал Центр компетенций для руководителей высшего звена Госканцелярии.