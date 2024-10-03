По данным испанских СМИ, в сентябре Матеус Нунес, футболист топового английского клуба «Манчестер Сити», отправился на вечеринку в Мадрид. На празднике он украл телефон. В итоге спортсмен был задержан полицией.
Знаменитый футболист, который в разгар вечеринки присвоил телефон болельщика, был задержан
El Mundo сообщает, что рано утром 8 сентября 58-летний мужчина, имя которого не разглашается, захотел сфотографировать Нунеса в туалете мадридского ночного клуба La Riviera, при этом не спросив разрешения.
Португальский футболист с раздражением отреагировал на ситуацию и в конце концов вырвал телефон из рук незадачливого фотографа. Он отказалась вернуть телефон, даже после нескольких просьб. Пострадавший сообщил о случившемся в полицию.
Издание пишет, что 26-летнего футболиста доставили в полицейский участок Аргансуэлы с украденным телефоном в кармане. Игрок сообщил об этом адвокату, который занялся освобождением своего клиента. В итоге полузащитника, входившего в сборную Португалии на чемпионате Европы, выпустили под залог.
По данным испанских СМИ, Нунес легко не отделается, впереди его ожидают предъявление обвинения и суд.
В 2022 году Нунес перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Вулверхэмптон Уондерерс». Там он показал очень хорошую игру, ведь уже через год он перешёл за 62 миллиона евро в «Манчестер Сити», с которым по итогам сезона они выиграли чемпионат Англии.
Нунес представлял сборную Португалии в 16 матчах, в которых забил два гола.