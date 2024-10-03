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Додумался Житель Эстонии принес в полицейский участок сумку, полную снарядов и патронов

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Ни в коем случае не приносите опасные предметы в полицейский участок.
Ни в коем случае не приносите опасные предметы в полицейский участок. Фото: Viljandi politseijaoskond

В среду после полудня Вильядиский полицейский участок мог взлететь на воздух. В его двери вошел человек с сумкой, наполненной старыми снарядами и патронами. Хотя его намерения были благими, - избавиться от незаконных боеприпасов - так делать не стоило: полицию нужно было вызвать на дом.

В октябре Департамент полиции и погранохраны призывает жителей Эстонии добровольно и без страха наказания сдать незаконное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, находящиеся у них дома. В среду человек пришел в Вильяндиский полицейский участок с сумкой опасных предметов, которые он намеревался передать в руки стажей порядка. 

Когда полицейский увидел содержимое сумки, он незамедлительно позвонил по номеру 112 и попросил помощи саперов. В сумке легкомысленного гражданина лежало 20 корродированных патронов разного калибра и взрывное устройство, которое при взрыве убило бы его самого. 

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