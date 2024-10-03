Додумался Житель Эстонии принес в полицейский участок сумку, заполненную снарядами и патронами

В среду после полудня Вильядиский полицейский участок мог взлететь на воздух. В его двери вошел человек с сумкой, заполненной старыми снарядами и патронами. Хотя его намерения были благими - избавиться от незаконных боеприпасов - так делать не стоило: полицию нужно было вызвать на дом.