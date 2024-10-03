Жителям Эстонии приготовили бесплатный сюрприз. Приятный!

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Согласно недавно составленному ежегоднику по вопросам здоровья населения Эстонии, опубликованному Институтом развития здоровья (TAI), самым частым психиатрическим диагнозом являются тревожные расстройства: от этого вида психических расстройств в среднем страдают 32% женщин и 19% мужчин. Вторым по распространенности психическим расстройством как у мужчин, так и у женщин, является депрессия. По данным исследования поведенческого здоровья взрослого населения, частота появления признаков депрессии (ощущение подавленности или чувство несчастья) среди людей в возрасте 16-64 лет с 2020 года повысилась, и в 2022 году депрессию испытывали 27% мужчин и 32% женщин.

По данным проведенного в 2022 году TAI исследования поведенческого здоровья школьников (HBSC), 29% детей в возрасте 11-15 лет за последние шесть месяцев испытывали грусть и подавленность чаще одного раза в неделю, на мальчиков в этом показателе приходится 19%, а на девочек — целых 40%. Частота возникновения чувства грусти и подавленности с возрастом увеличивается.

Исследования также указывают на то, что дети все больше времени проводят с гаджетами и у них развивается цифровая зависимость, которая, в свою очередь, увеличивает частоту проявления синдромов депрессии и социальной тревожности. Все более интенсивное использование гаджетов среди молодежи выражается также в снижении их физической активности, что сказывается на здоровье.