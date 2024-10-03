Центр компетенции по вопросам физической активности и Центр управления государственными лесами (RMK) призывают все семьи в октябре, в месяц психического здоровья, проводить субботы без гаджетов и двигаться на природе.
Жителям Эстонии приготовили бесплатный сюрприз. Приятный!
Акция «Субботы без гаджетов» призвана помочь семьям улучшить физическую форму с помощью активного отдыха на природе, разгрузить голову и создать новые общие воспоминания. Каждую субботу на разных лесных тропах по всей Эстонии будут проходить бесплатные активные занятия и тренировки, на которые приглашаются все желающие. Отложив гаджеты в сторону, можно будет заняться скандинавской ходьбой, просто прогуляться, попрактиковаться в лесной йоге или принять участие в тренировке по общей физической подготовке для начинающих. Ознакомиться с программой мероприятий и зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.
«Это универсальная возможность для членов семьи всех возрастов провести время вместе и улучшить отношения, - сказал научный советник Центра компетенции по вопросам физической активности Хенек Томсон. - Наша акция продлится до конца октября, но мы надеемся, что для некоторых семей эта инициатива станет традицией.
Понятно, что многие люди не могут отказаться от гаджетов на целый день. Но на те часы, когда семья уже собралась на походной тропе, мы советуем убрать гаджеты в карманы, чтобы по-настоящему пообщаться друг с другом и насладиться природой».
По словам Лийны Каррофельдт, специалиста RMK по экологическому просвещению, создано много возможностей для передвижения по государственным лесам.
«В ведении RMK имеется более 3300 километров природных троп по всей Эстонии, большинство из которых подходят для пеших походов, но есть и такие, по которым можно кататься на велосипеде. Подходящий вариант можно найти даже для детской или инвалидной коляски, - рассказала Каррофельдт. - Осень — идеальное время для прогулок на свежем воздухе, потому что каждый день что-то меняется: цвета, виды, голоса перелетных птиц. Кроме этого, все еще можно собирать различные дары леса. Маленькая Эстония предлагает огромное количество возможностей».
Важно заранее тщательно спланировать свою поездку. Все необходимые инструкции и информацию об интересующих вас местах вы найдете в приложении RMK или на странице www.loodusegakoos.ee.
При хорошей подготовке смартфон для ориентирования на местности уже не понадобится — все природные тропы RMK маркированы.
Согласно недавно составленному ежегоднику по вопросам здоровья населения Эстонии, опубликованному Институтом развития здоровья (TAI), самым частым психиатрическим диагнозом являются тревожные расстройства: от этого вида психических расстройств в среднем страдают 32% женщин и 19% мужчин. Вторым по распространенности психическим расстройством как у мужчин, так и у женщин, является депрессия. По данным исследования поведенческого здоровья взрослого населения, частота появления признаков депрессии (ощущение подавленности или чувство несчастья) среди людей в возрасте 16-64 лет с 2020 года повысилась, и в 2022 году депрессию испытывали 27% мужчин и 32% женщин.
По данным проведенного в 2022 году TAI исследования поведенческого здоровья школьников (HBSC), 29% детей в возрасте 11-15 лет за последние шесть месяцев испытывали грусть и подавленность чаще одного раза в неделю, на мальчиков в этом показателе приходится 19%, а на девочек — целых 40%. Частота возникновения чувства грусти и подавленности с возрастом увеличивается.
Исследования также указывают на то, что дети все больше времени проводят с гаджетами и у них развивается цифровая зависимость, которая, в свою очередь, увеличивает частоту проявления синдромов депрессии и социальной тревожности. Все более интенсивное использование гаджетов среди молодежи выражается также в снижении их физической активности, что сказывается на здоровье.
Совет:
• Для поддержания физического и психического здоровья Всемирная организация здравоохранения (WHO) рекомендует детям и молодым людям двигаться с умеренной интенсивностью не менее 60 минут в день, а также не менее трех раз в неделю выполнять интенсивные упражнения для укрепления мышц и костей и меньше сидеть на протяжении дня.
• Взрослым рекомендуется двигаться по крайней мере 2,5-5 часов с умеренной интенсивностью или не менее 1,25-2,5 часа интенсивных нагрузок в неделю, а в дополнение к этому два раза в неделю выполнять упражнения для укрепления мышц и поменьше находиться в сидячем положении.
***
С дополнительной информацией и рекомендациями на тему времени, которое мы проводим за дисплеем, симптомов цифровой зависимости и ее профилактики, а также активного образа жизни можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Информацию об увлекательных походах и инструкции по поведению на природе можно найти на странице RMK Loodusega koos.
Присоединиться к октябрьской акции «Субботы без гаджетов» можно на странице Года физической активности и RMK в Facebook «Покидаем зону доступа! Субботы без гаджетов».