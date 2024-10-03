Совершившего в Эстонии множество краж литовца задержали в Великобритании

Перевод: Павел Соболев

Литовца подозревают в кражах со взломом и обычных кражах, совершенных в основном в Пайкузе и Синди в 2023 году. Пярнуский уездный суд удовлетворил ходатайство Ляэнеской окружной прокуратуры о заключении мужчины под стражу на два месяца. В случае признания виновным суд может назначить денежное наказание или тюремное заключение сроком до пяти лет.

В тех же преступлениях подозревался и 41-летний литовец, задержанный в Германии в феврале этого года. Пярнуский уездный суд приговорил его к трем годам лишения свободы, из которых восемь месяцев нужно было фактически отбыть в тюрьме. Также по ходатайству прокуратуры суд приговорил осужденного к высылке из страны с семилетним запретом на въезд.

В дома проникали в основном ночью; воры чаще всего забирали деньги, драгоценности, часы и парфюмерию. Угонялись и транспортные средства. Хотя предполагаемые воры были идентифицированы быстро, эстонские полицейские сотрудничали с иностранными коллегами, чтобы поймать преступников международного масштаба.

Полиция заподозрила двоих литовцев в десяти случаях краж со взломом и краж, совершенных в прошлом году, главным образом, в Пайкузе и Синди, а также в волости Луунья в Тартумаа.

Маргус Распель, руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры, сообщил, что в последние недели в Пярну и в Южной Эстонии вновь были совершены преступления против собственности. По его словам, среди прочего в Пярну были угнаны два внедорожника Audi, которые позднее удалось обнаружить в Литве.

«Доставка в Эстонию для суда двух разыскиваемых литовских воров из разных зарубежных стран и быстрый перехват в Литве только что украденных в Эстонии автомобилей показывают, что для полиции мир тесен. Сотрудничество осуществляется несмотря ни на что, и у преступников нет оснований надеяться, что преступление, совершенное на «чужом дворе», останется незамеченным, или что можно скрыться от наказания за границей. Наше сотрудничество с зарубежными коллегами очень хорошее. Преступники рано или поздно будут найдены и привлечены к ответственности в эстонским суде», - подтвердил Распель.