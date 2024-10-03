Обнародован план по ограничению использования смарт-устройств в основных школах. Postimees спросил мнения по этому вопросу у представителей различных партий.
ОТВЕЧАЮТ ПОЛИТИКИ ⟩ Как вы прокомментируете план запрета смартфонов в основной школе?
Перевод: Ева Ойжинская
Эвелин Пооламетс, депутат Рийгикогу (EKRE)
Зависимость от смартфонов становится все большей проблемой. Грустно видеть учеников, которые на переменах не общаются друг с другом, а вместо этого единственные свободные минуты в течение учебного дня посвящены TikTok. Тем не менее, на данный момент более разумно урегулировать использование смартфонов в основной школе внутренними правилами школы. Государство, однако, должно проявить инициативу в рассмотрении вопросов, связанных с зависимостью от смартфонов, для учителей, родителей и самих детей, так как в первую очередь необходимо помогать родителям находить решения. Зависимость от смартфонов часто начинается дома, где дать ребенку телефон в руки является одним из способов присмотра за ним. Если в школах видят, что проблема выходит из-под контроля, тогда есть повод обратиться за помощью в Министерство образования и науки.
Рийна Сиккут, министр здравоохранения (Социал-демократическая партия Эстонии)
Смартфоны уже многие годы являются частью нашей повседневной жизни. На данный момент ученые установили, что чрезмерное использование смартфонов детьми влияет на их психическое здоровье, снижает физическую активность, а также косвенно влияет на концентрацию во время учебы и учебные результаты. Эстонские ученые также публично заявили, что необходимо урегулировать использование смартфонов вне учебного процесса в школе.
Поэтому я предложила, что в интересах здоровья детей школы должны найти методы, которые помогут детям сосредоточиться на учебе во время уроков, а в перерывах между занятиями больше общаться и быть активными, не отвлекаясь на светящиеся экраны.
С помощью этого постановления мы можем предоставить школам руководство со стороны государства, чтобы они могли заняться проблемой чрезмерного использования смартфонов как нового риска для здоровья и ограничить использование смартфонов вне учебного процесса, особенно для учеников младших классов. Многие школы уже сейчас ввели правила в своих внутренних распорядках, которые ограничивают использование личных смартфонов: их разрешают использовать только в образовательных целях или в исключительных случаях. Школам не нужно откладывать принятие решений до следующего учебного года. Они могут уже сейчас начать обсуждать и устанавливать правила, которые будут наиболее подходящими для их учебного заведения. Таллинн в сотрудничестве с исследователями начнет тестировать различные решения в своих школах, чтобы помочь детям самостоятельно научиться разумно использовать смартфоны.
Таким образом, речь идет не о строгих запретах или конфискации устройств - это все же вопрос автономии школ, какие правила использования смартфонов будут согласованы. Но изменения необходимы, чтобы сделать детей более активными и сохранить их психическое здоровье.
Марк Ефимов, заместитель председателя Молодёжной организации центристов
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Если их забрать без веских причин, это подаст детям сигнал, что взрослые могут произвольно вводить запреты по своему усмотрению. Дети будут ощущать, что взрослые снова берут над ними контроль, ограничивая их свободу. История показывает, что такие ограничения редко приводят к положительным результатам.
Во-вторых, школа предназначена для того, чтобы учить детей познавать мир, и смартфон - одно из современных средств для этого. Это неотъемлемая часть жизни молодёжи, независимо от того, как мы к этому относимся. Где же еще учиться правильно обращаться с телефоном, если не в школе? Кроме того, введение строгих запретов неизбежно приведет к эффекту «запретного плода», усиливая желание нарушить правила.
В-третьих, «дисциплинирование» детей с помощью запретов - сомнительная идея. Дисциплина предполагает принуждение, но школа - это не тюрьма и не армия. Это место, где дети учатся и развиваются, проводя там значительную часть своего времени. Настоящая дисциплина - это результат преданного и качественного обучения, а не внешних ограничений.
Конечно, я поддерживаю идею того, чтобы ученики проводили как можно больше времени на свежем воздухе во время перемен или играли с мячом в спортзале, но я сомневаюсь, что запрет на использование смартфонов приблизит нас к желаемой цели. Дети умные, и их фантазия не имеет границ. Могу представить, как при введении запрета туалеты заполнятся подростками на «смартфонной диете».
Карл Сандер Казе, вице-мэр Таллинна («Отечество»)
Всеобщий запрет на использование смартфонов в школах по всей стране не является разумным решением.
Стоит учитывать, что в прошлом школы поступали по-разному. Есть школы, которые смогли договориться о правилах использования смартфонов внутри школьного сообщества. Если эти правила устанавливаются в сотрудничестве между руководством школы, учителями, родителями и детьми, то велика вероятность, что они будут соблюдаться. В случае с общегосударственным запретом остается неясным, как именно будут контролироваться установленные правила и как их будут приводить в исполнение.
Хочу подчеркнуть, что проблема не только в школах. Формирование моделей поведения и привычек детей - это не только задача образовательных учреждений (государства и местных самоуправлений). Если в домашней среде не уделяется должного внимания использованию смартфонов и ограничению времени их использования, никакие школьные или государственные запреты не помогут. Нам как родителям также следует заботиться о том, чтобы экранное время наших детей не превышало разумные пределы. Просто приказы и запреты в школах не решат эту проблему. Поэтому имеет смысл вкладываться в повышение осведомленности родителей и детей и вовлекать их в процесс разработки правил. Тогда есть надежда, что установленные правила будут соблюдаться и их удастся эффективно применять.
Кати Кяпп, член Партии правых и учитель
Этим вопросом должны заниматься школы, а не государство. Каждый учитель организует свою работу в классе так, как считает нужным. Это означает, что на некоторых уроках ученики могут пользоваться своими телефонами, например, если они нужны им всего на десять минут, а идти и брать компьютеры из компьютерного шкафа - слишком трудоемко.
То, что происходит на переменах, должно быть согласовано и организовано в школе: могут ли ученики выходить на улицу играть в мяч или внутри школы предусмотрены какие-то подходящие занятия. Простое грубое запрещение может на первый взгляд показать хорошие результаты, но более полезным будет объяснение в зависимости от возраста ребёнка, как смартфон влияет на мозг человека.
Министерство образования могло бы помочь школам, если бы собрало и предоставило данные исследований о влиянии смартфонов и лучших мировых практиках их использования в образовательных учреждениях. Эту информацию каждая школа сможет использовать по своему усмотрению и применять. То есть, школа остается главным решающим органом, который, для наилучшего выполнения своей задачи - развития знаний, навыков и ценностей учеников - устанавливает необходимые для этого правила.
Алексей Яшин, заместитель председателя партии «Ээсти 200» и вице-мэр Таллинна по вопросам образования
Я приветствую обсуждение использования смартфонов в обществе, но как либерал не считаю целесообразным государственное вмешательство в ограничение их использования в основных школах.
Смартфоны сегодня являются частью учебного процесса, и учителя как специалисты в своей области лучше всего знают, как разумно и эффективно их использовать. Мы активно обучали учителей цифровым технологиям, и это принесло Эстонии успех даже в период пандемии COVID-19, когда результаты Эстонии по тестам PISA, в отличие от других стран Европейского союза, остались на высоте. Таким образом, по мнению партии «Ээсти 200», запрещать или почасово или поминутно ограничивать использование смартфонов в учебном процессе на государственном уровне нецелесообразно и неоправданно.
Каждая школа уже сегодня имеет право самостоятельно решать, как использовать или ограничивать смартфоны. Государство может поддерживать эти решения, но не должно навязывать их. Сохранение автономии школ, которое способствовало успехам Эстонии в PISA, чрезвычайно важно. Например, в Нидерландах школы самостоятельно согласовали ограничения на использование смартфонов без вмешательства государства. Эстония могла бы пойти по аналогичному пути, доверив школам принимать собственные решения.
Тем не менее, мы понимаем, что чрезмерное использование социальных сетей, как показали научные исследования, негативно влияет на психическое здоровье молодежи и их способность концентрироваться. Решение этой проблемы нужно искать на уровне школ, создавая условия, которые помогут развивать не только цифровые навыки, но и социальные способности, а также поощряют физическую активность, например, сподвигая молодежь проводить перемены на свежем воздухе.
Маргит Сутроп, депутат Рийгикогу (Партия реформ)
Беспокойство о том, что дети слишком много времени проводят со смартфонами, безусловно, оправдано. Я также согласна с тем, что чрезмерное время перед экраном вредит здоровью детей и вызывает множество других проблем. Но должно ли государство решать это запретом на смартфоны в школах? Министерство образования могло бы поддержать эту инициативу, предложив школам самим договориться о правилах использования смартфонов и делиться успешными примерами.
Из общения с молодежью я понимаю, что запрет вызовет лишь сопротивление и желание обойти его. В образовательных стратегиях мы стремимся развивать у учеников самостоятельность и поддерживать их как независимых учащихся. Мы также подчеркиваем важность сотрудничества между учеником и учителем, а также между домом и школой. Поэтому я считаю, что решение должно быть найдено через диалог. Даже с маленькими детьми можно договориться, объяснив, почему важно выключать смартфоны в школе, и вместе обсудить правила их использования. Такие договоренности также должны быть достигнуты с родителями. Правила, разработанные совместно, будут гораздо эффективнее.
Ключевой вопрос заключается в том, как поощрять активный образ жизни. Каждая школа должна пересмотреть свое школьное пространство и предложить ученикам подходящие активности на переменах. Важно также уделить внимание воспитанию ценностей, развитию навыков самовыражения и социально-эмоциональных умений у детей. Ученики часто с головой уходят в смартфоны не только от скуки, но и из-за страха перед личным общением.