ОТВЕЧАЮТ ПОЛИТИКИ Как вы прокомментируете план запрета смартфонов в основной школе?

Во-вторых, школа предназначена для того, чтобы учить детей познавать мир, и смартфон - одно из современных средств для этого. Это неотъемлемая часть жизни молодёжи, независимо от того, как мы к этому относимся. Где же еще учиться правильно обращаться с телефоном, если не в школе? Кроме того, введение строгих запретов неизбежно приведет к эффекту «запретного плода», усиливая желание нарушить правила.

В-третьих, «дисциплинирование» детей с помощью запретов - сомнительная идея. Дисциплина предполагает принуждение, но школа - это не тюрьма и не армия. Это место, где дети учатся и развиваются, проводя там значительную часть своего времени. Настоящая дисциплина - это результат преданного и качественного обучения, а не внешних ограничений.

Конечно, я поддерживаю идею того, чтобы ученики проводили как можно больше времени на свежем воздухе во время перемен или играли с мячом в спортзале, но я сомневаюсь, что запрет на использование смартфонов приблизит нас к желаемой цели. Дети умные, и их фантазия не имеет границ. Могу представить, как при введении запрета туалеты заполнятся подростками на «смартфонной диете».

Карл Сандер Казе, вице-мэр Таллинна («Отечество»)

Карл Сандер Казе. Фото: Михкель Марипуу

Всеобщий запрет на использование смартфонов в школах по всей стране не является разумным решением.