Министр Эркки Кельдо: в Эстонию можно было бы ввозить больше иностранной рабочей силы

«Если сегодня у нас есть квота квалифицированной иностранной рабочей силы в размере 0,1 процента населения Эстонии, или 1300 человек, то, например, в будущем, при нормальных обстоятельствах, эта квота может быть увеличена вдвое. Другими словами, вместо 1300 - до 2600 человек», - сказал Кельдо. Если экономический рост превысит 2 процента и увеличится спрос на квалифицированную рабочую силу, то, по мнению министра, квота может быть увеличена еще больше - до 0,3 процента, или до 3900 человек.