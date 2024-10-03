Европейская комиссия решила подать на Эстонию в суд, поскольку наша страна не предусмотрела эффективных средств правовой защиты в связи с отказом в выдаче визы, ее аннулирования или признания ее недействительной.
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Еврокомиссия подает на Эстонию в суд из-за касающихся виз правил
До сих пор в Эстонии не принят закон, предусматривающий возможность судебного обжалования в случае отказа в выдаче визы, аннулирования или признания визы недействительной. Это означает, что если административный орган откажет в выдаче визы гражданину третьей страны, аннулирует ее или признает недействительной, гражданин третьей страны не может обжаловать это решение в суде.
Поэтому Еврокомиссия считает, что в Эстонии не предусмотрена возможность эффективного судебного пересмотра всех решений об отказе в выдаче визы, отмене или признании визы недействительной в соответствии с национальным законодательством.