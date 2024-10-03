Еврокомиссия подает на Эстонию в суд из-за касающихся виз правил

До сих пор в Эстонии не принят закон, предусматривающий возможность судебного обжалования в случае отказа в выдаче визы, аннулирования или признания визы недействительной. Это означает, что если административный орган откажет в выдаче визы гражданину третьей страны, аннулирует ее или признает недействительной, гражданин третьей страны не может обжаловать это решение в суде.