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Еврокомиссия подает на Эстонию в суд из-за касающихся виз правил

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Флаги Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: Yves Herman

Европейская комиссия решила подать на Эстонию в суд, поскольку наша страна не предусмотрела эффективных средств правовой защиты в связи с отказом в выдаче визы, ее аннулирования или признания ее недействительной.

До сих пор в Эстонии не принят закон, предусматривающий возможность судебного обжалования в случае отказа в выдаче визы, аннулирования или признания визы недействительной. Это означает, что если административный орган откажет в выдаче визы гражданину третьей страны, аннулирует ее или признает недействительной, гражданин третьей страны не может обжаловать это решение в суде.

Поэтому Еврокомиссия считает, что в Эстонии не предусмотрена возможность эффективного судебного пересмотра всех решений об отказе в выдаче визы, отмене или признании визы недействительной в соответствии с национальным законодательством.

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