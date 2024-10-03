По мнению Минюста, представленные Грюнталем мотивы отмены нормы Пенитенциарного кодекса не убедительны. Положение было введено в 2022 году после начала агрессивной войны России. В министерстве пояснили, что это положение защищает людей, пострадавших в агрессивной войне, от унижений и запугиваний, а также защищает мир и общественный порядок в целом.