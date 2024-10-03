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Минюст не поддержал инициативу депутата Грюнталя об отмене запрета на демонстрацию символов преступных режимов (1)

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Калле Грюнталь.
Калле Грюнталь. Фото: Taavi Sepp

В четверг министр юстиции Лийза-Ли Пакоста предложила правительству не поддерживать инициированный членом Рийгикогу Калле Грюнталем законопроект о признании недействительным раздела Пенитенацирного кодекса, предусматривающего ответственность за публичную демонстрацию символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, а также поддерживающего или оправдывающего эти действия.

Перевод: Павел Соболев

По мнению Минюста, представленные Грюнталем мотивы отмены нормы Пенитенциарного кодекса не убедительны. Положение было введено в 2022 году после начала агрессивной войны России. В министерстве пояснили, что это положение защищает людей, пострадавших в агрессивной войне, от унижений и запугиваний, а также защищает мир и общественный порядок в целом.

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