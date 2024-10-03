Министерство иностранных дел прокомментировало Rus.Postimees сообщения российских правоохранительных органов об аресте в Санкт-Петербурге владельца одной из стоматологических клиник Таллинна.
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МИД Эстонии ответил на сообщения об аресте в РФ владельца таллиннской клиники
МИД Эстонии не подтверждает, но и не опровергает информацию об эстонском гражданстве мужчины, который только что арестован в России.
«Насколько нам известно, данное лицо не является гражданином Эстонии. Посольство не было проинформировано об этом случае», - сообщили днем 3 октября Rus.Postimees в МИД Эстонии по ситуации с арестом Никиты Чоха.