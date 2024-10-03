ФОТО Спустя два года виновник серьезного загрязнения восстановил состояние ценной форелевой реки

«Эти работы улучшат условия жизни и размножения форели в среднем и верхнем течении реки Умбуси и будут способствовать восстановлению и увеличению численности популяции форели в реке», - отметила Кукк. В участки реки Умбуси Лустивере и Каруаллика были вновь заселены 98 и 79 бычков соответственно. Ожидается, что количество переселенных рыб достаточно для образования двух устойчивых популяций и очагов распространения.

Экспертные оценки, проекты и работы по созданию нерестилищ для возмещения нанесенного ущерба были заказаны, организованы и профинансированы виновником загрязнения. Департамент окружающей среды установил конкретные обязательства через предписание и впоследствии контролировал их выполнение. На данный момент работы завершены, и ведомству был представлен итоговый отчет о проделанной работе.

Однако исследования реки Умбуси на этом не заканчиваются. По мнению Департамента окружающей среды и их консультанта по восстановительным работам, ихтиолога Рейна Ярвекюльга, необходимо продолжать мониторинг реки Умбуси и численности рыб, обитающих в ней. «Я постараюсь получить для этого поддержку от Центра инвестиций в окружающую среду», - сказал специалист.

Он добавил, что важной частью восстановительных работ стало повторное заселение редкой рыбы - бычка: «Форель - подвижная рыба, она относительно быстро возвращается в верховья реки, но бычок за всю свою жизнь может передвигаться максимум на сто метров».

Загрязнение реки Умбуси было обнаружено 30 июля 2022 года, когда Департамент окружающей среды получил сообщение о мертвых рыбах, плавающих в реке. Выяснилось, что с крупной фермы Калана, принадлежащей Pajusi ABF, в реку просачивались соки силоса, что вызвало дефицит кислорода в воде и привело к попаданию в воду аммиака. В течение недели добровольцы извлекали мертвых рыб из реки. По оценке Департамента окружающей среды, погибло более 10 000 рыб, половина из которых были ручьевыми форелями.