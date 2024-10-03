Два года назад в реку Умбуси с фермы Pajusi ABF просочились силосные соки, что привело к гибели десятков тысяч рыб, в основном форелей. На данный момент виновник загрязнения уже уплатил штраф и возместил нанесенный ущерб.
ФОТО ⟩ Спустя два года виновник серьезного загрязнения восстановил состояние ценной форелевой реки
Перевод: Ева Ойжинская
Летом 2022 года Департамент окружающей среды начал как уголовное, так и административное производство по делу о загрязнении реки Умбуси в соответствии с Законом об ответственности за причинение вреда окружающей среде. Прокуратура направила уголовное дело в суд, и сельскохозяйственной компании Pajusi ABF было назначено денежное обязательство в размере 20 000 евро, после чего уголовное производство было прекращено по принципу оппортунитета.
Департамент окружающей среды также подготовил для акционерного общества Pajusi ABF требования по ликвидации ущерба, нанесенного окружающей среде. Виновнику загрязнения было предписано обязательное восстановление местообитаний, подходящих для речных экосистем, пояснила Дора Кукк, руководитель бюро надзора Йыгевамааского и Тартумааского отделения Департамента окружающей среды.
С помощью ученых были определены необходимые работы, такие как создание новых нерестилищ для мигрирующих рыб, которые на данный момент завершены.
В результате загрязнения состояние рыбных ресурсов, донных организмов и диатомовых водорослей в реке ухудшилось, а также, в меньшей степени, пострадала растительность. Однако, по оценке ученых, экологический ущерб к счастью не был необратимым.
«Благодаря проведенным работам состояние речной экосистемы улучшилось и продолжает улучшаться», - сказала Дора Кукк. В ходе восстановительных работ на некоторых участках реки с использованием гравия и камней были специально созданы новые участки для нереста мигрирующих рыб. Кроме того, бычки были переселены в эти участки. Всего в реке было создано восемь нерестилищ и добавлено около 400 камней. Каменный насыпной порог на участке Каруаллика был преобразован в искусственные пороги.
«Эти работы улучшат условия жизни и размножения форели в среднем и верхнем течении реки Умбуси и будут способствовать восстановлению и увеличению численности популяции форели в реке», - отметила Кукк. В участки реки Умбуси Лустивере и Каруаллика были вновь заселены 98 и 79 бычков соответственно. Ожидается, что количество переселенных рыб достаточно для образования двух устойчивых популяций и очагов распространения.
Экспертные оценки, проекты и работы по созданию нерестилищ для возмещения нанесенного ущерба были заказаны, организованы и профинансированы виновником загрязнения. Департамент окружающей среды установил конкретные обязательства через предписание и впоследствии контролировал их выполнение. На данный момент работы завершены, и ведомству был представлен итоговый отчет о проделанной работе.
Однако исследования реки Умбуси на этом не заканчиваются. По мнению Департамента окружающей среды и их консультанта по восстановительным работам, ихтиолога Рейна Ярвекюльга, необходимо продолжать мониторинг реки Умбуси и численности рыб, обитающих в ней. «Я постараюсь получить для этого поддержку от Центра инвестиций в окружающую среду», - сказал специалист.
Он добавил, что важной частью восстановительных работ стало повторное заселение редкой рыбы - бычка: «Форель - подвижная рыба, она относительно быстро возвращается в верховья реки, но бычок за всю свою жизнь может передвигаться максимум на сто метров».
Загрязнение реки Умбуси было обнаружено 30 июля 2022 года, когда Департамент окружающей среды получил сообщение о мертвых рыбах, плавающих в реке. Выяснилось, что с крупной фермы Калана, принадлежащей Pajusi ABF, в реку просачивались соки силоса, что вызвало дефицит кислорода в воде и привело к попаданию в воду аммиака. В течение недели добровольцы извлекали мертвых рыб из реки. По оценке Департамента окружающей среды, погибло более 10 000 рыб, половина из которых были ручьевыми форелями.