Алар Карис поблагодарил эстонскую паралимпийскую сборную

Перевод: Павел Соболев

Глава государства заявил, что в спорте никто не блистает в одиночку, нужны сильный хребет и умная команда, а великие дела можно делать только сообща, поддерживая и воодушевляя друг друга.

«Олимпийский цикл подошел к концу, большой труд и самоотверженные усилия достигли своей цели», - сказал Карис, отметив, что опыт, полученный на Паралимпиаде, является новым и уникальным, а испытываемые чувства - необыкновенными.

«Олимпиада есть Олимпиада, всегда есть неожиданности и сюрпризы, не всегда успеваешь все, но иногда удивляешь всех - в том числе и самого себя - с неожиданной стороны. Это касается спорта и крупных соревнований, - обратился к спортсменам президент Карис. - Но спортсмен растет, соревнуясь, причем как в победах, так и в поражениях. На этой Олимпиаде точно случилось много чего ценного, что можно будет привезти на следующую Олимпиаду».

Глава государства поблагодарил спортсменов за то, что они представляют Эстонию и с гордостью несут наш флаг, выкладываются «на все сто» и служат примером для других. Он также поблагодарил Эстонский паралимпийский комитет, тренеров и опорные организации, которые самоотверженно работают и борются каждый день во имя эстонского спорта.