В четверг утром в аэропорту Хельсинки образовались длинные очереди из-за неисправности системы выдачи багажа, многие рейсы были задержаны.
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Поломка системы регистрации багажа вызвала хаос в аэропорту Хельсинки
Перевод: Павел Соболев
По данным государственного оператора аэропорта Finavia, проблемы начались около 4 часов утра. По сообщению компании, проблема возникла из-за технической неисправности в системе обработки багажа, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.