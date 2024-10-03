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Поломка системы регистрации багажа вызвала хаос в аэропорту Хельсинки

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Аэропорт Хельсинки.
Аэропорт Хельсинки. Фото: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP / Scanpix

В четверг утром в аэропорту Хельсинки образовались длинные очереди из-за неисправности системы выдачи багажа, многие рейсы были задержаны.

Перевод: Павел Соболев

По данным государственного оператора аэропорта Finavia, проблемы начались около 4 часов утра. По сообщению компании, проблема возникла из-за технической неисправности в системе обработки багажа, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.

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