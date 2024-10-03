После многолетних споров Великобритания передаст Маврикию острова Чагос

Решение Лондона положило конец десятилетиям напряженных переговоров между Великобританией и Маврикием по поводу архипелага.

В число островов Чагос входит тропический атолл Диего-Гарсия, используемый США в качестве военной базы для кораблей ВМС и бомбардировщиков дальнего действия. В частности, эта база использовалась американской авиацией при налетах на Афганистан и Ирак.

По условиям нового соглашения Британия арендует у Маврикия остров Диего-Гарсия на срок не менее 99 лет, что позволит Соединенным Штатам сохранить там свою военную базу.

По словам корреспондентов Би-би-си, сохранение военной базы - ключевой фактор в условиях растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем.

Лидеры Великобритании и Маврикия заявили, что обязуются «обеспечить долгосрочное, безопасное и эффективное функционирование существующей базы на острове Диего-Гарсия, которая играет жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности».

США приветствовали «историческую» сделку. «Это наглядная демонстрация того, что с помощью дипломатии и партнерства страны могут преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирных и взаимовыгодных результатов», - сказал президент Байден.

Договор все еще подлежит окончательной доработке, но стороны обещают завершить ее как можно скорее.

«Это важный момент в наших отношениях и демонстрация нашей неизменной приверженности мирному разрешению споров и верховенству закона», - говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота.

Американские бомбардировщики на военной базе на острове Диего-Гарсия. Фото: Pictures From History/Universal Images Group