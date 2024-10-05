В свежем выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о мошенниках и всевозможных видах мошенничеств. Как не стать жертвой обмана – по телефону, в интернете, при операциях с криптоактивами?
Вас запугивают и торопят? Похоже, вы угодили в лапы мошенников!
Ухо нынче приходится держать востро повсюду: украсть могут не только кошелек из кармана или деньги со счета, но и вашу идентичность, в том числе внешность и голос. В эпоху дипфейков это особенно опасно.
Кто они, сегодняшние мошенники? Где и в каких мутных водах ловят рыбу? Можно ли сразу распознать манипуляторов и эффективно им противостоять?
Гость подкаста - эксперт в сфере кибербезопасности Александр Доронин.
Не так давно на Rus.Postimees мы рассказывали печальную и поучительную историю Романа, который потерял крупную сумму на криптосделке.
Переслать крупную сумму денег из России в Эстонию сегодня, по понятным причинам, может быть непросто. Роман по совету родственника решил сделать это через конвертацию криптовалюты и сильно погорел.
Результат оказался более чем печальным: несколько тысяч евро семейных средств за пару кликов перекочевали в карман предполагаемого мошенника.
Прокуратура закрыла уголовное дело, полиция заниматься им не хочет. Криптобиржа молчит. Финтех-компания, через которую, предположительно, проходили расчеты, разводит руками: «Мы здесь ни при чем».
Что самое интересное: не так давно Романа попытались развести на крупную сумму еще раз, когда он предпринял очередную попытку вернуть потерянные деньги с помощью некоей фирмы, рекламирующей свои услуги в интернете.
Правда, на этот раз Роман оказался значительно более осторожен. По его словам, он предпринял небольшое расследование в интернете и вовремя выяснил много любопытных подробностей.
Как оказалось, название фирмы и имена сотрудников, вступивших с ним в контакт, фигурируют в различных чатах, где обманутые пользователи делятся своим опытом общения с мошенниками.
Адреса электронной почты и даже сайт некоей международной организации, якобы помогающей вернуть средства, на который ссылались сотрудники фирмы, оказались поддельными.
«Это все типичные схемы: сначала тебя обманывают один раз, если ты один раз поддался на обман, то почему бы тебя не обмануть второй, третий раз, и так до бесконечности?» - комментирует историю Романа Александр Доронин.
«Очень много вижу рекламы в социальных сетях: «Вернем ваши средства». Ради интереса выясняю, что за компания, где зарегистрирована. Понятное дело, что ничего не совпадает: название фирмы другое, юрисдикция третья», - продолжает эксперт.
«Нужно понимать, что чудес не бывает. И если деньги уже куда-то ушли, будь то банковский перевод или криптотранзакция, то вернуть их практически нереально», - указывает Доронин.
В целом осторожность Романа заслуживает всяческих похвал, отмечает специалист по кибербезопасности.
Единственное «но» - зря он все-таки выслал сотрудникам этой фирмы копию своего паспорта, полагает Доронин.
Теперь все личные данные Романа, вероятней всего, будут использованы злоумышленниками в самых неприглядных целях, предупреждает эксперт.
О чем еще говорим в подкасте?
- Преступность с улиц уходит в интернет. Кто они, сегодняшние жулики?
- Осторожней: телефонные и интернет-мошенники говорят не только по-русски, но и по-эстонски!
- Как выглядит нынче типичная попытка обмана в интернете или по телефону?
- Правильная тактика общения с мошенниками - что советует эксперт?
- Искусственный интеллект способен сегодня имитировать не только голос и интонации человека, но даже его внешность.
- Мошенничества будущего: каких еще хитроумных каверз нам ждать в ближайшие десятилетия?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
Экономика, финансы, инвестиции, налоги, новые технологии и инновации в бизнесе, поиск сотрудников, юридические вопросы, криптоактивы, безопасность – обо всем об этом и многом другом мы рассказываем дважды в месяц в подкасте «Экономика360°» на портале rus.postimees.ee.
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