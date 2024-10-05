Вас запугивают и торопят? Похоже, вы угодили в лапы мошенников!

Ухо нынче приходится держать востро повсюду: украсть могут не только кошелек из кармана или деньги со счета, но и вашу идентичность, в том числе внешность и голос. В эпоху дипфейков это особенно опасно.

Кто они, сегодняшние мошенники? Где и в каких мутных водах ловят рыбу? Можно ли сразу распознать манипуляторов и эффективно им противостоять?

Гость подкаста - эксперт в сфере кибербезопасности Александр Доронин.

Не так давно на Rus.Postimees мы рассказывали печальную и поучительную историю Романа, который потерял крупную сумму на криптосделке.

Переслать крупную сумму денег из России в Эстонию сегодня, по понятным причинам, может быть непросто. Роман по совету родственника решил сделать это через конвертацию криптовалюты и сильно погорел.

Результат оказался более чем печальным: несколько тысяч евро семейных средств за пару кликов перекочевали в карман предполагаемого мошенника.

Прокуратура закрыла уголовное дело, полиция заниматься им не хочет. Криптобиржа молчит. Финтех-компания, через которую, предположительно, проходили расчеты, разводит руками: «Мы здесь ни при чем».

Что самое интересное: не так давно Романа попытались развести на крупную сумму еще раз, когда он предпринял очередную попытку вернуть потерянные деньги с помощью некоей фирмы, рекламирующей свои услуги в интернете.