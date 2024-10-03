В Таллинне на одну треть выросло количество городских пчел

В каждой группе в среднем 10 ульев, а в каждом улье около 50 000 пчел.

Председатель правления Таллиннского общества пчеловодов Эрки Науманис сказал, что, хотя на первый взгляд может показаться, что городское пространство состоит всего лишь из бетона, асфальта и стекла, в столице достаточно необходимой пчелам зелени.

«У нас в Таллинне много парков и различных деревьев, которые цветут и тем самым подходят для сбора нектара пчелами», - сказал Науманис. Например, собранный в Таллинне мед содержит много липовой пыльцы. Пчеловод пояснил, что если в деревне липовый мед можно достать только раз в семь лет, то в столице благодаря роскошным липовым аллеям и теплому микроклимату его получают каждый год.

Науманис объясняет рост числа пчеловодческих групп тем, что все больше предприятий и любителей ищут способы содержания пчел в городе. «У меня даже спрашивали, как держать пчел на балконе», - сказал он.